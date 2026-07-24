Crece la mora de las familias: los créditos impagos casi triplican el nivel de hace un año

La morosidad de las familias argentinas volvió a aumentar en mayo y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, según el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El incremento estuvo impulsado principalmente por el deterioro en los préstamos destinados al consumo, mientras que la mora del sistema financiero casi se triplicó respecto de un año atrás.

De acuerdo con el informe oficial, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales frente a abril y de 5,1 puntos en comparación con mayo del año pasado.

El mayor impacto se registró en los créditos otorgados a personas. En ese segmento, la morosidad de las familias escaló hasta 12,8%, un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior y de 8,3 puntos frente al mismo período de 2025. Aunque el Banco Central señaló que el ritmo de deterioro comenzó a moderarse, advirtió que la cartera irregular continúa creciendo y afecta la capacidad de pago de los hogares.

Entre las distintas líneas de financiamiento, los créditos personales fueron los que registraron el mayor nivel de incumplimiento, con una mora del 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito, que alcanzaron el 11%. Más atrás se ubicaron los adelantos bancarios (6,4%), los préstamos prendarios (5,8%), los documentos (3,4%) y los créditos hipotecarios (2,1%).

En el caso de las empresas, la mora también mostró una suba, aunque mucho más moderada. El indicador alcanzó el 3,5%, apenas 0,1 puntos por encima de abril y 2,5 puntos más que hace un año.

Pese al deterioro en la calidad de la cartera, el Banco Central destacó que el sistema financiero mantiene niveles elevados de solvencia y liquidez. Según el informe, las previsiones constituidas por las entidades cubren el 86,3% de la cartera irregular, mientras que la integración de capital continúa ampliamente por encima de las exigencias regulatorias.

El organismo también señaló que el crédito comenzó a mostrar algunos signos de recuperación durante mayo. Los préstamos al sector privado en pesos crecieron 0,3% en términos reales tras cuatro meses consecutivos de caída, impulsados principalmente por las líneas comerciales y los créditos con garantía real. En contraste, el financiamiento destinado al consumo volvió a retroceder.

Otro dato que refleja el deterioro financiero de los hogares es el peso de las cuotas sobre los ingresos. Según el último Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, el pago mensual de deudas representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, cuando dos años atrás no alcanzaba el 9%. El organismo atribuyó este cambio, entre otros factores, al aumento de las tasas de interés reales, que dejaron de licuarse con la inflación.

El informe también advierte que la situación afecta con mayor intensidad a los jóvenes de entre 18 y 25 años, donde la morosidad supera el 40%, y a quienes accedieron a créditos mediante entidades no bancarias, segmento en el que el incumplimiento ya supera el 50%. Además, las mayores tasas de mora se concentran en provincias del norte del país, mientras que en la región centro y en distritos como Neuquén los niveles se mantienen por debajo del promedio nacional.