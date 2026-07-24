Mal comienzo para Colapinto en Hungría: accidente y abandono en la práctica libre

Franco Colapinto tuvo un cierre complicado en la jornada del viernes del Gran Premio de Hungría, luego de protagonizar un accidente durante la segunda sesión de entrenamientos libres que lo obligó a abandonar la actividad antes de tiempo.

El piloto argentino de Alpine no había podido participar de la primera práctica, ya que el equipo cedió su monoplaza al estonio Paul Aron, en cumplimiento del reglamento de la Fórmula 1 que exige que los pilotos titulares presten su auto en dos oportunidades durante la temporada a corredores debutantes o con escasa experiencia.

Ya en la segunda tanda de entrenamientos, Colapinto alcanzó a completar 11 vueltas, pero perdió el control de su A526 en la última curva del circuito y terminó impactando con la parte trasera del auto contra las defensas. Aunque los daños no fueron de gran magnitud, el monoplaza no pudo regresar a pista y el argentino finalizó 21° en la clasificación de tiempos, con un registro de 1:22.531, solo por delante del canadiense Lance Stroll, quien ni siquiera pudo salir a girar por inconvenientes mecánicos.

Tras la sesión, Colapinto reconoció que el viernes estuvo lejos de lo esperado y lamentó el poco tiempo que pudo acumular en pista. "Ha sido un día bastante corto. Perdí la mañana, así que no ha sido lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos. No ha sido un buen día, ni un comienzo ideal. También perdí bastante tiempo en pista", expresó el piloto argentino.

El rendimiento de Alpine tampoco fue destacado con el otro auto del equipo. Pierre Gasly completó 24 vueltas, marcó un mejor tiempo de 1:20.816 y terminó 14° en la segunda práctica.

La actividad en el Gran Premio de Hungría continuará este sábado con la tercera sesión de entrenamientos libres, prevista para las 7.30 (hora argentina), mientras que la clasificación comenzará a las 11, instancia que definirá la grilla para la carrera del domingo, programada para las 10 de la mañana.