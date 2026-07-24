La Unión Europea acusa a TikTok de exponer datos de menores y amenaza con una multa millonaria

La Comisión Europea acusó de manera preliminar a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al considerar que la plataforma no protege adecuadamente la privacidad de los menores de edad dentro de la Unión Europea. De confirmarse la infracción, la red social podría enfrentar una multa de hasta el 6% de su facturación anual global.

La investigación, iniciada en febrero de 2024, se centró en el funcionamiento de las configuraciones de privacidad de la aplicación y en los riesgos que, según las autoridades europeas, exponen a niños y adolescentes a contactos no deseados, ciberacoso y posibles depredadores en línea.

Según la Comisión Europea, los menores pueden configurar sus cuentas como públicas, lo que permite que cualquier persona, incluso sin una cuenta en TikTok, pueda acceder a sus contenidos. En el caso de los usuarios de 16 y 17 años, esa configuración también posibilita que sus publicaciones sean recomendadas a otros usuarios a través del apartado "For You".

El organismo europeo también advirtió que las cuentas privadas no ofrecen una protección total, ya que pueden ser localizadas mediante las listas de seguidores y seguidos de otros usuarios, mientras que las fotos de perfil permanecen visibles para cualquier persona, incluso fuera de la plataforma.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y responsable del área tecnológica, Henna Virkkunen, sostuvo que la normativa exige que la protección de los menores esté incorporada desde el diseño mismo de los servicios digitales, y no dependa de que los usuarios activen manualmente determinadas opciones de seguridad.

En ese sentido, Bruselas reclamó a TikTok que modifique la configuración predeterminada de las cuentas de menores, de manera que sus publicaciones solo puedan ser vistas por usuarios autorizados por el propio adolescente. Además, pidió que ese contenido deje de ser recomendado mediante el algoritmo de "For You" y no pueda ser accesible para una audiencia global fuera de la plataforma.

Por su parte, TikTok informó que analizará las conclusiones presentadas por las autoridades europeas y defendió sus actuales mecanismos de seguridad. La empresa aseguró que las cuentas de adolescentes incorporan más de 50 funciones de privacidad y protección desde su creación y recordó que las cuentas de los menores de 18 años son privadas por defecto. También señaló que los usuarios más jóvenes no pueden utilizar mensajes directos ni hacer que sus contenidos sean recomendados en determinadas condiciones.

Ahora, la compañía tendrá la posibilidad de revisar el expediente, presentar una respuesta formal y ejercer su derecho de defensa antes de que la Comisión Europea adopte una decisión definitiva.

Este es el cuarto expediente preliminar que enfrenta TikTok bajo la Ley de Servicios Digitales en menos de dos años. En investigaciones anteriores, la empresa logró evitar sanciones tras comprometerse a introducir cambios en el funcionamiento de la plataforma, mientras que otras actuaciones aún continúan en análisis por parte de las autoridades europeas.