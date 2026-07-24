AMSAFE rechazó la oferta salarial del Gobierno y lanzó un plan de lucha provincial

La Asamblea Provincial de AMSAFE resolvió este viernes rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la paritaria docente y aprobó un plan de lucha que incluirá jornadas de protesta, movilizaciones y la adhesión al paro nacional convocado por CTERA.

Desde el gremio explicaron que la oferta oficial fue considerada insuficiente, ya que no incorpora una cláusula de actualización automática frente a la inflación, no recupera la pérdida del poder adquisitivo registrada durante el primer semestre y, además, incluye sumas no remunerativas, lo que, según sostienen, profundiza el deterioro de los salarios.

La resolución, que surgió del debate y la votación de los docentes de toda la provincia, también cuestiona que la propuesta no contempla la deuda correspondiente a la paritaria 2023 y advierte que los salarios de docentes activos y jubilados acumulan una pérdida superior al 30%. En ese sentido, AMSAFE denunció que las políticas del Gobierno provincial también afectan cargos, horas cátedra y distintos ámbitos del sistema educativo.

Asimismo, la Asamblea ratificó su rechazo al "premio por asistencia perfecta", al considerar que se trata de una medida que condiciona el salario y el acceso a licencias mediante un sistema de premios y castigos.

Como parte del plan de lucha, el gremio resolvió realizar una jornada provincial de protesta el próximo 30 de julio con actividades en distintas localidades, además de adherir al paro nacional docente de 24 horas convocado por CTERA para el 3 de agosto.

El cronograma de acciones también contempla una jornada de lucha el 7 de agosto, actividades en defensa de los derechos previsionales el 12 de agosto, una jornada en apoyo a las escuelas técnicas el 20 de agosto y otra destinada a reclamar por la situación del IAPOS y el sistema de salud el 25 de agosto.

Además, AMSAFE anunció la realización de un "Septiembre Blanco", con radios abiertas, caravanas, movilizaciones, concentraciones, ruidazos, semaforazos y plenarios en distintos puntos de la provincia. Paralelamente, el sindicato se declaró en estado de movilización y asamblea permanente.

Entre los principales reclamos, el gremio exige una nueva propuesta salarial para docentes activos y jubilados, una cláusula de actualización automática, la recuperación del poder adquisitivo perdido, la derogación del presentismo, el pago simultáneo de los aumentos a jubilados, la revisión de la reforma previsional, la convocatoria a concursos de titularización y mejoras en la cobertura de IAPOS, entre otros puntos.

Desde AMSAFE sostuvieron que las actividades realizadas durante el recorrido de la Carpa Blanca de la Dignidad Docente por distintos departamentos de la provincia reflejaron el respaldo de la comunidad educativa y reafirmaron que continuarán impulsando medidas en defensa de los salarios, las jubilaciones, las condiciones de trabajo y la escuela pública.