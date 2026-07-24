Cambios en las paradas de colectivos en la Avenida 7 de Marzo por las obras del nuevo puente

La Municipalidad informó que, debido al avance de las obras correspondientes a la primera etapa de la cabecera local del nuevo puente Santo Tomé–Santa Fe, se modificaron algunas paradas de colectivos sobre la avenida 7 de Marzo. Los cambios ya se encuentran vigentes y afectan a los distintos ramales de la Línea C que circulan en ambos sentidos.

En la dirección Santo Tomé–Santa Fe, la última parada habilitada será la ubicada en la intersección de avenida 7 de Marzo y Falucho, mientras que en el sentido Santa Fe–Santo Tomé, la primera parada habilitada pasó a ser la de avenida 7 de Marzo y Salta.

Como parte de esta reorganización del recorrido, quedaron anuladas las paradas ubicadas a la altura de calle Mariano Candioti, tanto para los colectivos que se dirigen hacia la capital provincial como para aquellos que ingresan a nuestra ciudad.

Desde el municipio señalaron que las modificaciones responden al avance de los trabajos vinculados a la construcción de la cabecera del nuevo puente, una obra que implicará cambios progresivos en la circulación y en la infraestructura local.

Por ese motivo, se recomienda a los usuarios del transporte público prestar atención a la nueva ubicación de las paradas y prever estos cambios al momento de planificar sus viajes, especialmente durante el desarrollo de las tareas previstas en la zona.