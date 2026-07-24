Lewandowski: "No hay nada para festejar; los santafesinos terminarán pagando tres veces por la misma ruta"

El senador nacional Marcelo Lewandowski cuestionó la celebración del traspaso de la administración de la A012 a la Provincia de Santa Fe y advirtió que, "lejos de representar un logro, la medida evidencia el abandono del Gobierno nacional y vuelve a trasladar el costo a los santafesinos".

“No hay nada para festejar cuando una provincia debe hacerse cargo de una obligación que le corresponde a la Nación y, encima, hacerlo sin los recursos necesarios”, afirmó.

El legislador sostuvo que los santafesinos terminarán pagando tres veces por la misma ruta: primero, con el impuesto a los combustibles que la Nación continúa cobrando para financiar la infraestructura vial; después, con recursos provinciales destinados a cubrir una responsabilidad nacional; y finalmente, con los peajes que se implementarán una vez ejecutadas las obras. “La Nación se queda con la recaudación y Santa Fe termina asumiendo los costos”, remarcó.

Lewandowski también cuestionó al Gobierno provincial por aceptar el traspaso sin garantizar el financiamiento correspondiente. “No alcanza con recibir la administración de una ruta. Hay que exigir que la Nación transfiera los recursos que les pertenecen a los santafesinos. De lo contrario, se termina convalidando que el abandono del Gobierno nacional lo paguen los ciudadanos de la provincia”, sostuvo.

En ese marco recordó que presentó un pedido de informes para conocer el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Asimismo reiteró que en el Senado está cajoneado un proyecto de Ley para que Nación coparticipe dicho impuesto a las Provincias, así cada una puede contar con los fondos para reparar las rutas en los tramos nacionales. “Si el Gobierno nacional decidió abandonar esa responsabilidad, al menos debe transferir los fondos correspondientes. Lo que no puede pasar es que Santa Fe financie con recursos propios obligaciones nacionales mientras la Nación se queda con la plata”, concluyó.