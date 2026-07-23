El sur de Europa enfrenta una ola de incendios con miles de evacuados y víctimas fatales

Francia, España e Italia enfrentan una intensa ola de incendios forestales, alimentados por las altas temperaturas y el viento, que obligó a evacuar a miles de personas y dejó al menos tres bomberos muertos en los últimos días.

Según datos satelitales del sistema Effis, este año ya es el segundo con mayor superficie quemada en la Unión Europea a esta altura del calendario desde que comenzaron los registros hace dos décadas.

En Francia, los bomberos combaten dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de Burdeos, ya afectó 3.400 hectáreas y obligó a evacuar a unas 20.000 personas, entre residentes y turistas. Las autoridades investigan si el fuego se inició durante trabajos de limpieza en un camino forestal.

El segundo foco se desarrolla en el departamento de Var, donde las llamas consumieron 2.500 hectáreas y más de 300 personas debieron abandonar sus viviendas. Durante la jornada, las autoridades informaron que el incendio se reactivó y aparecieron entre 50 y 100 nuevos focos.

En España, el incendio de mayor magnitud se registra en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de Madrid, donde desde la semana pasada ya fueron arrasadas 32.000 hectáreas. Además, este jueves fueron evacuados los 3.500 habitantes de la localidad de Aldea del Fresno, mientras continúan los trabajos de bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las autoridades españolas señalaron que la ola de calor, sumada a la vegetación seca, favorece la rápida propagación de los incendios, que también provocaron cortes de rutas en distintas zonas del país.

En Italia, la situación más crítica se vive en Sicilia, donde continúan activos cerca de 50 incendios de los 344 reportados durante la jornada del miércoles. Un centenar de personas y 22 pacientes de una clínica debieron ser evacuados, mientras más de 6.000 efectivos y 20 medios aéreos trabajan para contener las llamas.

Además, en la región de Calabria se registraron más de 160 incendios en las últimas 24 horas. Desde la Agencia de Protección Civil italiana atribuyeron la magnitud de los focos a las temperaturas extremadamente altas y a la sequedad del suelo, condiciones que favorecen el avance del fuego.