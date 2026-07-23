Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026, además del pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo.

El entendimiento fue suscripto junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). El aumento se aplicará en tres tramos consecutivos del 1,9%, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.

Además, las partes acordaron el pago de un bono extraordinario de $50.000, que será abonado en dos cuotas de $25.000 junto con los salarios de julio y agosto. Desde FAECYS también informaron que continuará vigente la suma fija de $120.000 acordada en la negociación paritaria anterior durante el período de este nuevo acuerdo.

Según lo informado, el convenio tiene vigencia desde el 1 de julio de 2026 y las partes volverán a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar una eventual actualización salarial.

Tras la firma del acuerdo, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló que el entendimiento "refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial".

Asimismo, sostuvo que el objetivo de la negociación fue preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad tanto a los empleados como a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas firmas.

Con la aplicación del primer tramo del 1,9%, también fueron actualizadas las escalas salariales básicas para las distintas categorías del convenio. Los valores corresponden a trabajadores con jornada completa y pueden variar según adicionales previstos, como antigüedad, presentismo, manejo de caja, comisiones u horas extras.