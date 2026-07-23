Récord: más de 1.400.000 turistas de países no limítrofes visitaron Argentina en el primer semestre

Por Santotomealdía



La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación informó que Argentina recibió 3.115.089 turistas extranjeros durante el primer semestre de 2026, de los cuales 1.434.001 llegaron desde países no limítrofes, una cifra que, según el organismo, representa el registro más alto de los últimos 25 años y supera el máximo alcanzado en 2019.

De acuerdo con los datos oficiales, casi la mitad de los visitantes internacionales que ingresaron al país entre enero y junio provinieron de mercados no limítrofes, marcando un crecimiento de ese segmento del turismo receptivo.

Al presentar las cifras, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, atribuyó el resultado a las políticas implementadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, sostuvo que el récord responde a "una decisión política clara" del presidente Javier Milei de "abrir la Argentina al mundo", y vinculó el desempeño del sector con la política de cielos abiertos, la estabilidad económica, la seguridad, la facilitación de visados y las acciones de promoción turística desarrolladas por el Inprotur.

Además, el funcionario afirmó que el objetivo es continuar fortaleciendo la conectividad internacional y mencionó el reciente anuncio de una nueva ruta aérea estacional de GOL Airlines, que unirá San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo para potenciar la llegada de turistas brasileños a la Patagonia.

En cuanto a la temporada invernal, la Secretaría indicó que Bariloche encabeza los niveles de ocupación con un 85%, seguida por Malargüe, con 80%, y Tierra del Fuego, con cerca del 70%. Asimismo, el organismo señaló que las inversiones en infraestructura, nuevos medios de elevación y servicios contribuyen a fortalecer la oferta turística de los principales centros de nieve del país.