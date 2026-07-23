Con la aceptación de UPCN y ATE, el Gobierno cerró la paritaria de los estatales

Por Santotomealdía



UPCN y ATE, los dos principales gremios de la administración pública provincial, aceptaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe para el segundo semestre de 2026, con lo que quedó cerrada la negociación paritaria del sector.

La definición se conoció este jueves luego de las consultas realizadas entre los afiliados de ambas organizaciones. Mientras UPCN aprobó la oferta con el 69% de los votos, ATE la aceptó "en disconformidad", con un 60,1% de respaldo.

En el caso de UPCN, la organización informó que la propuesta fue sometida a votación online durante 24 horas entre los trabajadores comprendidos en el Convenio Ley 10.052. Concluido el proceso, el gremio comunicó oficialmente al Poder Ejecutivo la aceptación de la oferta.

Por su parte, ATE confirmó la aprobación de la propuesta durante un plenario realizado este jueves. No obstante, el gremio aclaró que la aceptación fue resuelta "en disconformidad". El secretario general de ATE Santa Fe, Marcelo Delfor, sostuvo que el contexto económico continúa siendo complejo, aunque señaló que uno de los factores que influyó en la decisión fue la continuidad de las negociaciones previstas para las próximas semanas, entre ellas la reunión de la Comisión Paritaria Técnica convocada para el 5 de agosto, donde se abordarán temas vinculados a titularizaciones y condiciones laborales.

Tras conocerse la decisión de ambos sindicatos, el Gobierno provincial informó que recibió la aceptación formal de la propuesta presentada en la Comisión Paritaria Central para el período julio-diciembre de 2026 y destacó que el acuerdo incluye mínimos garantizados, por lo que, según el Ejecutivo, gran parte de los trabajadores alcanzará un incremento semestral de hasta el 15,5%, lo que representaría una mejora anual del 36%.

La oferta salarial contempla aumentos escalonados entre julio y diciembre, con un 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre, 1,5% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de mínimos garantizados que van de 80.000 a 180.000 pesos, según el mes de liquidación, todos con incidencia en el aguinaldo.

Asimismo, el Gobierno recordó que también se comprometió a liquidar, mediante planilla complementaria, la diferencia correspondiente a aquellos trabajadores que durante el primer semestre no alcanzaron un incremento equivalente a la inflación acumulada, estimada en 17,1%.