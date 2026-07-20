Chile declaró el estado de catástrofe tras el temporal que dejó al menos cinco muertos

El Gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en Atacama, luego del fuerte temporal que afecta al norte del país y que ya dejó al menos cinco muertos, cuatro personas desaparecidas, miles de damnificados y cerca de 100.000 habitantes aislados.

La medida fue anunciada por el presidente José Antonio Kast, quien explicó que el agravamiento de la situación obligó a activar este mecanismo de excepción constitucional para agilizar la asistencia a las zonas más afectadas.

El estado de catástrofe permite desplegar personal militar, restringir la circulación cuando sea necesario y acelerar el envío de recursos y ayuda para enfrentar la emergencia.

El temporal comenzó el 15 de julio y golpea con especial intensidad a Coquimbo y Atacama, dos regiones desérticas donde este tipo de lluvias extremas son poco frecuentes. Las intensas precipitaciones provocaron el desborde de ríos, cortes de rutas y el aislamiento de numerosas localidades.

En Coquimbo, ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago, las inundaciones, los deslizamientos de barro y los cortes de energía también afectaron el suministro de agua potable. El fenómeno dejó, además, alrededor de 2.200 personas damnificadas, según el balance oficial.

El viceministro del Interior, Máximo Pavez, explicó que la magnitud del evento fue excepcional. "Lo que normalmente llueve en un mes cayó en apenas una hora, por lo que estamos frente a precipitaciones anormales y extremas", señaló.

Por su parte, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, aseguró que el país no registraba un temporal de estas características desde hace dos décadas, tanto por su extensión territorial como por el volumen de precipitaciones acumuladas.

Las consecuencias del fenómeno también se reflejan en los servicios básicos. Más de 150.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en distintas zonas del país, mientras que la empresa Aguas del Valle informó que los daños en su infraestructura obligaron incluso a evacuar parte de sus instalaciones.

A esto se suman las fuertes marejadas y ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, que llevaron al cierre preventivo o a la restricción de actividades en numerosos puertos del país durante los últimos días. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación y no descartan que el número de víctimas y afectados pueda aumentar a medida que continúen las tareas de rescate y asistencia.