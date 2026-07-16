El Senado tratará una reforma de la Ley de Tierras que genera fuerte debate

El Senado debatirá este jueves el proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone modificar la legislación sobre tierras rurales, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones. El oficialismo buscará obtener la media sanción antes del receso invernal, con el respaldo de bloques aliados.

Uno de los puntos que concentra mayor atención es la reforma de la Ley de Tierras, ya que elimina los límites generales vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y traslada a las provincias un rol central en la autorización de determinadas operaciones.

Actualmente, la legislación establece que las personas o empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero y restringe la compra de inmuebles ubicados en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua de importancia.

La iniciativa del Gobierno mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales, aunque contempla excepciones para empresas con participación estatal extranjera, siempre que cuenten con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto también propone derogar los límites de tiempo que hoy impiden cambiar el uso de tierras afectadas por incendios, modificando la Ley de Manejo del Fuego. Además, incorpora cambios en los regímenes de desalojos y expropiaciones, con el objetivo de reforzar la protección del derecho de propiedad, según sostiene el Ejecutivo.

Desde el Gobierno argumentan que la reforma busca favorecer las inversiones y brindar mayor seguridad jurídica. En ese sentido, sostienen que las restricciones actuales desincentivan el ingreso de capitales y que el nuevo esquema diferencia entre inversores privados y Estados extranjeros.

Sin embargo, la iniciativa recibió críticas de distintos sectores. La exdiputada Elisa Carrió, junto a referentes de la Coalición Cívica, cuestionó especialmente la eliminación de los límites nacionales para la adquisición de tierras rurales y advirtió que la reforma podría implicar "una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial". También organizaciones sociales y ambientales expresaron reparos por los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego y por el régimen previsto para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Si el proyecto obtiene la aprobación del Senado, pasará a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.