El Gobierno licitará un área del Mar Argentino para explorar petróleo y gas

El Gobierno nacional dispuso la apertura de una licitación internacional para otorgar los derechos de exploración de hidrocarburos en un área del Mar Argentino ubicada a unos 350 kilómetros de Mar del Plata. La medida alcanza a la zona denominada CAN_200, que abarca cerca de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 590/2026, que instruye a la Secretaría de Energía a llevar adelante el proceso licitatorio, luego de una solicitud presentada por la empresa Challenger Energy Group PLC, actualmente propiedad de la firma británica Sintana Energy Inc.

Según aclararon desde la Secretaría de Energía, la licitación no implica el inicio inmediato de perforaciones ni un plan de inversiones de gran magnitud. En esta primera etapa, el objetivo será reprocesar la información geológica disponible para evaluar el potencial hidrocarburífero del área.

De acuerdo con el Gobierno, los resultados de esos estudios permitirán definir si en el futuro se avanza con perforaciones exploratorias, una decisión que podría adoptarse en un plazo de entre cuatro y diez años.

Aunque el pedido inicial fue presentado por Challenger Energy Group PLC en febrero de 2025, el decreto establece que la adjudicación no será directa, sino que deberá resolverse mediante un concurso internacional, con el objetivo de garantizar condiciones de competencia y transparencia.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos y la coordinación del proceso licitatorio, además del otorgamiento de los futuros permisos de exploración y, eventualmente, de las concesiones de explotación.

La normativa también establece que quienes obtengan las autorizaciones deberán abonar las regalías correspondientes en caso de una futura extracción de hidrocarburos. Asimismo, incorpora mecanismos para la resolución de eventuales controversias mediante tribunales arbitrales internacionales, aunque el Estado argentino preservó expresamente su inmunidad de ejecución sobre bienes públicos estratégicos.