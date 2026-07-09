Viernes 10 de julio de 2026
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Sociedad — 09.07.2026 —

La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras vuelve a la Plaza Libertad

Será una edición especial por las Vacaciones de Invierno, que se realizará el próximo domingo a partir de las 15 horas. Además de los habituales puestos de emprendedoras, la propuesta incorporará una variada agenda de actividades recreativas y culturales.

La Feria de Mujeres Emprendedoras tendrá una edición especial por las vacaciones de invierno, este domingo desde las 15 horas.
La Feria de Mujeres Emprendedoras tendrá una edición especial por las vacaciones de invierno, este domingo desde las 15 horas.

La Municipalidad de Santo Tomé invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras, que se realizará el próximo domingo 12 de julio, a partir de las 15 horas, en Plaza Libertad.

En el marco de las Vacaciones de Invierno, la propuesta incorporará una variada agenda de actividades recreativas y culturales pensadas para toda la familia, con el propósito de generar un espacio de encuentro, entretenimiento y disfrute para las infancias, al tiempo que continúa impulsando el desarrollo y la visibilización de los emprendimientos locales.

Durante la jornada, el Área de Niñez, Adolescencia y Familia ofrecerá dispositivos lúdicos con juegos y actividades recreativas destinadas a niños y adolescentes. Además, se presentará el espectáculo infantil Planeta Azul, una propuesta que combina humor, música, juegos y teatro para compartir una tarde llena de diversión.

Como en cada edición, la Feria reunirá a cientos de emprendedoras santotomesinas que exhibirán y comercializarán una amplia variedad de productos, fortaleciendo la economía social y generando nuevas oportunidades para quienes desarrollan proyectos productivos en la ciudad.

La Municipalidad de Santo Tomé invitó a los vecinos a sumarse a esta propuesta gratuita, disfrutar de una tarde en familia durante el receso invernal, acompañar el trabajo de las emprendedoras locales y seguir fortaleciendo los espacios de participación, inclusión y desarrollo de la comunidad.

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