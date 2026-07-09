La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras vuelve a la Plaza Libertad

La Municipalidad de Santo Tomé invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras, que se realizará el próximo domingo 12 de julio, a partir de las 15 horas, en Plaza Libertad.

En el marco de las Vacaciones de Invierno, la propuesta incorporará una variada agenda de actividades recreativas y culturales pensadas para toda la familia, con el propósito de generar un espacio de encuentro, entretenimiento y disfrute para las infancias, al tiempo que continúa impulsando el desarrollo y la visibilización de los emprendimientos locales.

Durante la jornada, el Área de Niñez, Adolescencia y Familia ofrecerá dispositivos lúdicos con juegos y actividades recreativas destinadas a niños y adolescentes. Además, se presentará el espectáculo infantil Planeta Azul, una propuesta que combina humor, música, juegos y teatro para compartir una tarde llena de diversión.

Como en cada edición, la Feria reunirá a cientos de emprendedoras santotomesinas que exhibirán y comercializarán una amplia variedad de productos, fortaleciendo la economía social y generando nuevas oportunidades para quienes desarrollan proyectos productivos en la ciudad.

La Municipalidad de Santo Tomé invitó a los vecinos a sumarse a esta propuesta gratuita, disfrutar de una tarde en familia durante el receso invernal, acompañar el trabajo de las emprendedoras locales y seguir fortaleciendo los espacios de participación, inclusión y desarrollo de la comunidad.