Anunciaron “Vacaciones en Movimiento”, una propuesta inclusiva para el receso invernal

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Junta Evaluadora de Discapacidad, invitó a participar de "Vacaciones en Movimiento". Se trata de una propuesta recreativa destinada a niños y adolescentes con discapacidad que busca promover espacios de encuentro, participación e inclusión durante las vacaciones de invierno.

La iniciativa se desarrollará los sábados 11 y 18 de julio, a partir de las 16:00 horas, en la Vieja Usina (Rivadavia 1660). Según se detalló, los participantes podrán disfrutar de una jornada con estaciones de juegos, actividades deportivas y una función de cine, en un entorno pensado para compartir, divertirse y fortalecer los vínculos comunitarios.

Además, desde la organización mencionaron que, con el objetivo de garantizar una participación plena, cada encuentro contará con apoyos y ajustes de accesibilidad, además de la presencia de un intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA), favoreciendo un espacio inclusivo para todas las personas.

Desde el Municipio señalaron que esta propuesta se lleva adelante de manera articulada con asociaciones civiles e instituciones de la ciudad que trabajan diariamente por la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

En ese sentido, resaltaron la participación de: Rizoma Calistenia, CEA Padres Santo Tomé, el Movimiento de Personas con Discapacidad Visual Mírame Bien, Cromosomas Inclusivos, Agrupaciones Unidas en Discapacidad, APADEA Santa Fe, Hablemos de Autismo – TEA Nodo Santo Tomé, Diversidad Santo Tomé, TEA Azul, la escritora Marianela Alegre y representantes de la comunidad sorda de Santo Tomé junto a intérpretes de Lengua de Señas Argentina.