En plena crisis, Granja Tres Arroyos detendrá por dos semanas una de sus plantas

Granja Tres Arroyos confirmó que paralizará durante dos semanas la actividad de su planta de Avex, en Río Cuarto (Córdoba), una medida que alcanzará a 350 trabajadores y que se da en el marco de la crisis económica y financiera que atraviesa la empresa, mientras negocia una reestructuración de deuda con sus acreedores.

Desde la compañía señalaron que se trata de "una parada programada", planificada con anticipación y coordinada con el personal y el sindicato. Además, aclararon que los salarios continúan abonándose en cuotas, de acuerdo con un cronograma previamente establecido para todas las plantas del grupo.

La empresa enfrenta desde fines de 2024 un proceso de reestructuración luego de solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis, atribuyendo sus dificultades al impacto de la influenza aviar y a la pérdida del mercado chino, uno de sus principales destinos de exportación.

En el último tiempo, Granja Tres Arroyos implementó distintas medidas para reducir costos, entre ellas el cierre de plantas, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y esquemas de trabajo reducidos en algunos establecimientos, con el objetivo de evitar despidos masivos.

Actualmente, la compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de una deuda de 350,9 millones de dólares. El plan contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

Semanas atrás, la empresa aseguró que trabaja para garantizar la continuidad de sus operaciones y preservar las fuentes laborales de sus más de 5.000 empleados. En ese marco, proyecta recuperar gradualmente su nivel de producción durante los próximos meses, aunque todavía lejos de los volúmenes que llegó a registrar en sus mejores años.

Granja Tres Arroyos llegó a ser la principal procesadora de pollos del país, con una faena diaria de hasta 760.000 aves. Sin embargo, como consecuencia de la crisis, esa capacidad se redujo considerablemente durante los últimos años.