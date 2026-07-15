Manuela Herrero cerró los Juegos Parasuramericanos con una tercera medalla de plata

Por Santotomealdía



La santotomesina Manuela Herrero completó una actuación sobresaliente en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 al conquistar este martes su tercera medalla de plata. La joven nadadora volvió a subir al podio tras finalizar en el segundo puesto de la final de los 50 metros libres de la categoría S12, cerrando el certamen con medalla en las tres pruebas que disputó.

Con este nuevo logro, Manuela se despide de la competencia con un rendimiento perfecto en cuanto a resultados, ya que obtuvo tres medallas de plata en tres presentaciones, ratificando su gran presente deportivo y consolidándose como una de las figuras de la delegación argentina de natación adaptada.

En la final de los 50 metros libres, Herrero registró un tiempo de 30 segundos y 59 centésimas, marca que le permitió quedarse con la medalla de plata. La prueba fue ganada por la brasileña Leticia Mulling, con 29.68, mientras que el bronce quedó en poder de la venezolana Belkis Dayanara Mota Echarry, con 31.23.

La actuación de la joven deportista de nuestra ciudad en Colombia comenzó con la medalla de plata en los 100 metros pecho, continuó con otro segundo puesto en los 100 metros libres y concluyó con este nuevo podio en los 50 metros libres, completando una destacada participación internacional.

Con apenas 15 años, Manuela Herrero sigue sumando logros con la Selección Argentina de Natación Adaptada y continúa consolidándose como una de las principales promesas de la disciplina a nivel nacional e internacional.