El tercer carril de la autopista sigue en los planes, pero no se hará en esta gestión

El proyecto para construir un tercer carril en la autopista Rosario-Santa Fe, en el tramo comprendido entre nuestra ciudad y la capital provincial, sigue en los planes del Gobierno de Santa Fe, pero no se concretará durante la actual gestión.

Así lo afirmó el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, al ser consultado sobre una obra que a comienzos de este año era evaluada por el Ejecutivo provincial.

La declaración marca un cambio respecto de las expectativas generadas en febrero, cuando el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, había anticipado que el Gobierno definiría en pocos días si avanzaba con la elaboración del proyecto ejecutivo. Ahora, Seghezzo reconoció que la iniciativa continúa en carpeta, aunque su ejecución deberá esperar.

"Está en los planes, no creo que lo podamos hacer en esta gestión actual. Esperemos poder ganar la próxima gestión y hacerlo, seguramente", sostuvo el funcionario durante una entrevista concedida a Aire de Santa Fe.

Seghezzo explicó que el tramo entre Santa Fe y nuestra ciudad es una prioridad debido al importante caudal de tránsito que registra diariamente. "Hacia Santo Tomé es un tramo que tiene muchísimo tránsito y la verdad que ya está haciendo falta", afirmó.

El administrador de Vialidad también recordó que la Provincia logró concretar la construcción del tercer carril en el acceso a Rosario sobre la misma autopista, una obra que, según señaló, permitió mejorar la circulación en uno de los sectores con mayor movimiento vehicular.

"Pudimos hacer el de Rosario, que también era necesario. Ojalá que podamos hacer el de Santo Tomé en las próximas gestiones", expresó.

Finalmente, Seghezzo se mostró optimista respecto de que el proyecto pueda retomarse en el futuro y sostuvo: "Con la decisión de nuestro gobernador no creo que haya duda en eso".