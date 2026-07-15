Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final en un duelo cargado de historia

La Selección Argentina enfrentará este miércoles desde las 16 a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, en un partido que, además de definir a uno de los finalistas, volverá a poner frente a frente a dos selecciones protagonistas de algunos de los capítulos más recordados de la historia de las Copas del Mundo.

El encuentro se disputará con España ya instalada en la final tras vencer 2-0 a Francia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y volver a disputar una definición mundialista.

En la previa, Scaloni buscó bajar el tono a todo lo que rodea al partido y remarcó que "es solo un partido de fútbol", en referencia a la trascendencia histórica que siempre acompaña a los cruces entre argentinos e ingleses.

Por su parte, Alexis Mac Allister reconoció que durante estos días aparecieron en las redes sociales imágenes del recordado duelo de México 1986 y de Diego Maradona, aunque remarcó que el plantel está enfocado en el desafío deportivo. "Para nosotros Diego es una bandera muy importante como país, ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron", expresó el mediocampista.

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas para definir la formación titular. Una de las posibilidades es modificar el esquema defensivo con el ingreso de Nicolás Otamendi, mientras que en el mediocampo aún resta definir quién acompañará a Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Exequiel Palacios como principales alternativas.

En ataque, Lionel Messi y Julián Álvarez volverán a ser las principales referencias ofensivas de la Albiceleste.

Del otro lado estará una Inglaterra que también llega invicta a las semifinales y que contará con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice, bajo la conducción técnica de Thomas Tuchel.

Probables formaciones Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El historial en los Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en la historia de los Mundiales. El balance favorece a los ingleses, con tres victorias, mientras que Argentina ganó una y hubo un empate, en el que la Albiceleste avanzó por penales.

El antecedente más recordado es el de México 1986, cuando Diego Maradona marcó el gol con la mano y el denominado "Gol del Siglo" en la victoria argentina por 2-1, camino a la conquista del segundo título mundial.