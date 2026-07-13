"El deporte no es una guerra": el mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que llamó a diferenciar el plano deportivo del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. La entidad sostuvo que el encuentro del próximo miércoles "es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica".

El documento fue dado a conocer este lunes y está dirigido a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la sociedad argentina en general. Allí, la Federación reconoce la importancia simbólica que adquiere un nuevo enfrentamiento futbolístico con Inglaterra, pero insiste en que el reclamo por Malvinas debe sostenerse a través de la diplomacia, la memoria y los mecanismos establecidos por la Constitución Nacional.

"El deporte no es la guerra"

En el comunicado, los veteranos destacan que el fútbol constituye una de las principales expresiones de la cultura popular argentina y reconocen la expectativa que genera la clasificación de la Selección entre los cuatro mejores equipos del Mundial.

Sin embargo, remarcan la necesidad de "trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional", en homenaje a los 649 argentinos fallecidos durante la Guerra de Malvinas.

La entidad sostiene que "el deporte no es la guerra" y afirma que el reclamo de soberanía debe continuar desarrollándose en los foros internacionales mediante "la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable".

Un llamado a mantener viva la memoria

Otro de los ejes del documento señala que, aunque el fixture vuelva a enfrentar a Argentina con Inglaterra, el verdadero objetivo debe ser mantener vigente el reclamo por las Islas Malvinas sin caer en la xenofobia ni en el odio.

En ese sentido, la Federación pidió a la sociedad, a los comunicadores y a los hinchas que acompañen a la Selección manteniendo el respeto por quienes dieron su vida por la Patria y que el partido sirva también para recordar ante el mundo que el reclamo argentino por la soberanía continúa vigente.

"Jugamos por la gloria deportiva"

Como cierre del comunicado, la organización remarcó que el orgullo por la Selección puede convivir con la defensa de la memoria histórica.

"La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", concluye el mensaje difundido por la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril", en la antesala de un nuevo capítulo del histórico duelo entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo.