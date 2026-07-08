Entró a un comercio, amenazó al dueño con un cuchillo y terminó detenido

Un hombre de 33 años fue aprehendido este miércoles en nuestra ciudad luego de ser acusado de amenazar con un cuchillo al propietario de un comercio, en un hecho ocurrido en la zona de Pasaje Güemes y avenida 7 de Marzo.

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que acudieron al lugar tras un aviso recibido a través de la Central de Emergencias 911 por un desorden en la vía pública.

Al arribar, los policías fueron informados de que el sospechoso había ingresado a un local comercial y había intimidado al dueño del negocio con un arma blanca. Con los datos aportados por testigos, los uniformados iniciaron un recorrido por la zona y lograron localizar al presunto autor.

Durante el procedimiento, los agentes realizaron un chequeo preventivo y secuestraron un cuchillo que el hombre llevaba dentro de una mochila. Posteriormente, fue aprehendido por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma blanca y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.