Un estadounidense dirigirá el duelo entre Argentina e Inglaterra

La FIFA confirmó este lunes la designación del árbitro para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra. El encuentro, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Atlanta Stadium, será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath, quien tendrá a su cargo uno de los partidos más esperados del certamen.

El juez de 44 años estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni se desempeñarán como cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente. Por el momento, la FIFA aún no informó quiénes integrarán el equipo del VAR.

Su cuarto partido en el Mundial

La semifinal marcará la cuarta presentación de Elfath en la Copa del Mundo 2026. Hasta el momento dirigió el empate entre Países Bajos y Japón y el triunfo de España sobre Uruguay durante la fase de grupos, encuentro en el que expulsó al uruguayo Agustín Cannobio tras una fuerte infracción.

Posteriormente volvió a ser designado para los octavos de final, donde impartió justicia en la victoria de Noruega sobre Brasil.

Con experiencia mundialista

Elfath no es un desconocido en este tipo de competencias. El árbitro estadounidense también formó parte del plantel arbitral del Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros, incluidos los octavos de final entre Japón y Croacia, serie que terminó con clasificación del conjunto europeo por penales.

Con una trayectoria internacional de más de una década, el juez desarrolló gran parte de su carrera en la Major League Soccer (MLS), donde debutó en 2012, y desde entonces se convirtió en uno de los árbitros habituales de los torneos organizados por FIFA y Concacaf.

El equipo arbitral Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos).

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos).

Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia).

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles desde las 16 en el Atlanta Stadium por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que reeditará uno de los clásicos más importantes de la historia de las Copas del Mundo.