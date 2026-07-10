Viernes 10 de julio de 2026
Mundial 2026

Internacionales — 10.07.2026 —

Caos en París: incidentes y enfrentamientos tras la clasificación de Francia a semifinales del Mundial

La victoria ante Marruecos por el Mundial 2026 desató multitudinarios festejos que terminaron con destrozos, corridas y un fuerte operativo policial en distintos puntos de la capital francesa.

En París se desplegó un intenso operativo de seguridad, pero de todas maneras se registraron incidentes tras el encuentro entre Francia y Marruecos.
En París se desplegó un intenso operativo de seguridad, pero de todas maneras se registraron incidentes tras el encuentro entre Francia y Marruecos.

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer a Marruecos, derivó en graves disturbios en París, donde los festejos de miles de hinchas terminaron con enfrentamientos, destrozos y un importante despliegue policial en distintos puntos de la capital.

Las principales concentraciones se registraron en los Campos Elíseos y otras zonas emblemáticas de la ciudad, donde desde varias horas antes del partido se habían reunido simpatizantes para seguir el encuentro en bares, pantallas gigantes y espacios públicos.

Sin embargo, tras el pitazo final, las celebraciones comenzaron a desbordarse. En medio de la multitud se observaron bengalas, fuegos artificiales, corridas, vehículos rodeados por grupos de personas y daños en la vía pública, lo que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad.

La Policía francesa desplegó un amplio operativo para dispersar a los sectores más violentos y contener los incidentes. De acuerdo con los primeros reportes, se produjeron enfrentamientos entre efectivos y manifestantes, en una noche marcada por la tensión y el caos.

Las autoridades ya habían catalogado el encuentro entre Francia y Marruecos como de alto riesgo, debido a los antecedentes registrados tras el duelo entre ambos seleccionados en el Mundial de Qatar 2022, cuando también se produjeron disturbios en distintas ciudades francesas.

A lo largo de la noche, las redes sociales se llenaron de videos que mostraban las escenas de violencia, con imágenes de corridas, explosiones de fuegos artificiales y choques entre manifestantes y policías en las calles de París.

De esta manera, la clasificación de Francia, que comenzó con una multitudinaria celebración por el pase a las semifinales del Mundial, terminó empañada por episodios de violencia y descontrol en la capital francesa.

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