Caos en París: incidentes y enfrentamientos tras la clasificación de Francia a semifinales del Mundial

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer a Marruecos, derivó en graves disturbios en París, donde los festejos de miles de hinchas terminaron con enfrentamientos, destrozos y un importante despliegue policial en distintos puntos de la capital.

Las principales concentraciones se registraron en los Campos Elíseos y otras zonas emblemáticas de la ciudad, donde desde varias horas antes del partido se habían reunido simpatizantes para seguir el encuentro en bares, pantallas gigantes y espacios públicos.

Sin embargo, tras el pitazo final, las celebraciones comenzaron a desbordarse. En medio de la multitud se observaron bengalas, fuegos artificiales, corridas, vehículos rodeados por grupos de personas y daños en la vía pública, lo que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad.

La Policía francesa desplegó un amplio operativo para dispersar a los sectores más violentos y contener los incidentes. De acuerdo con los primeros reportes, se produjeron enfrentamientos entre efectivos y manifestantes, en una noche marcada por la tensión y el caos.

Las autoridades ya habían catalogado el encuentro entre Francia y Marruecos como de alto riesgo, debido a los antecedentes registrados tras el duelo entre ambos seleccionados en el Mundial de Qatar 2022, cuando también se produjeron disturbios en distintas ciudades francesas.

A lo largo de la noche, las redes sociales se llenaron de videos que mostraban las escenas de violencia, con imágenes de corridas, explosiones de fuegos artificiales y choques entre manifestantes y policías en las calles de París.

De esta manera, la clasificación de Francia, que comenzó con una multitudinaria celebración por el pase a las semifinales del Mundial, terminó empañada por episodios de violencia y descontrol en la capital francesa.