La Academia Nacional de Ciencias alertó por una posible "fuga de cerebros" y cuestionó la política científica del Gobierno

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) manifestó su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el sistema científico argentino, cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional para el sector y advirtió que las medidas adoptadas en los últimos meses podrían derivar en una "grave fuga de cerebros".

A través de un comunicado difundido el 3 de julio, la institución expresó además su solidaridad con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los trabajadores desvinculados del organismo y los becarios posdoctorales del CONICET, al considerar que el sistema de ciencia y tecnología enfrenta un proceso de deterioro.

"La ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende a los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación del país", sostuvo la Academia.

Entre los principales cuestionamientos, la entidad señaló la no renovación de contratos en la CNEA, una decisión que, según afirmó, "evidencia una vez más la falta de valorización gubernamental hacia el sector". En ese sentido, destacó el papel histórico del organismo en el desarrollo nuclear argentino y sostuvo que su debilitamiento forma parte de un proceso de desmantelamiento del sistema científico.

Otro de los puntos criticados fue la interrupción de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET, una medida que, según el comunicado, deja sin posibilidades laborales a profesionales con más de una década de formación y favorece la emigración de recursos humanos altamente calificados.

La Academia también advirtió que este escenario se ve agravado por la reducción de los subsidios destinados a la investigación científica, lo que dificulta el desarrollo de proyectos tanto en ciencia básica como aplicada.

El documento incluyó además un rechazo al operativo de seguridad desplegado durante las protestas en la CNEA, al repudiar la actuación de las fuerzas policiales y de Gendarmería contra científicos y técnicos. Según la institución, esas imágenes "jamás deberían repetirse en democracia".

En declaraciones a Urbana Play, el vicepresidente de la Academia, Galo Soler Illia, profundizó las críticas y aseguró que el sistema científico atraviesa una situación crítica. El investigador sostuvo que la actividad fue "agredida de manera injustificada" durante los últimos dos años y medio y cuestionó los discursos que desacreditan el trabajo de los científicos.

Soler Illia también señaló que los salarios del sector perdieron entre un 40% y un 45% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023 y afirmó que muchos investigadores jóvenes perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, pese a contar con una extensa formación académica y haber superado concursos para ingresar al CONICET.

A esa situación salarial sumó la falta de financiamiento para desarrollar investigaciones, al sostener que prácticamente no se destinaron recursos para proyectos científicos durante los últimos dos años y medio. Según explicó, esa combinación de bajos ingresos y ausencia de fondos genera una fuerte desmotivación entre los investigadores más jóvenes.

En ese contexto, estimó que alrededor de 2.000 investigadores jóvenes ya abandonaron el sistema científico argentino entre quienes pidieron licencia o dejaron directamente sus cargos, aunque aclaró que no existe una medición oficial precisa. "Es un éxodo", resumió.

Finalmente, el vicepresidente de la Academia cuestionó que las autoridades nacionales no hayan consultado a especialistas antes de adoptar decisiones sobre organismos estratégicos como la CNEA y reiteró la disposición de la entidad para colaborar en el diseño de políticas públicas que permitan fortalecer y reencauzar el sistema científico nacional.