Sociedad — 07.07.2026 —
Eco Canje: conocé los días y lugares donde estará el programa durante julio
El Municipio difundió el nuevo cronograma de la iniciativa, que busca incentivar el reciclaje y la separación de residuos. Las jornadas se desarrollarán en plazas, vecinales y otras instituciones de la ciudad.
La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje para el mes de julio, una propuesta que busca fomentar la separación de residuos reciclables y promover hábitos sustentables entre los vecinos de nuestra ciudad.
Durante todo el mes, el programa recorrerá distintos barrios de Santo Tomé. Quienes se acerquen a los puntos establecidos podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio semillas o plantines de temporada, en el marco de una iniciativa orientada al cuidado del ambiente y la valorización de los residuos.
De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, las jornadas se llevarán a cabo en los siguientes días, horarios y lugares:
- Martes 7 de julio, de 15 a 17, en Plaza del Árbol (Lisandro de la Torre y Salta).
- Martes 14 de julio, de 15 a 17, en la Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).
- Viernes 17 de julio, de 9 a 12, en Plaza San Francisco de Asís (A. del Valle y Mitre).
- Martes 21 de julio, de 15 a 17, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios (Av. Richieri 3145).
- Viernes 24 de julio, de 9 a 12, en Plaza Bordagaray (Balcarce 1950).
- Martes 28 de julio, de 15 a 17, en la Vecinal San Martín (Colón 3199).
- Viernes 31 de julio, de 9 a 12, en Plaza Centenario (Obispo Gelabert y Buenos Aires).
Desde el Municipio destacaron que Eco Canje forma parte de las políticas ambientales destinadas a fortalecer la gestión responsable de los residuos, incentivar el reciclaje y promover la participación de la comunidad en acciones que contribuyan al cuidado del entorno. Asimismo, invitaron a los vecinos a sumarse a las distintas jornadas previstas durante el mes de julio.