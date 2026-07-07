Eco Canje: conocé los días y lugares donde estará el programa durante julio

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje para el mes de julio, una propuesta que busca fomentar la separación de residuos reciclables y promover hábitos sustentables entre los vecinos de nuestra ciudad.

Durante todo el mes, el programa recorrerá distintos barrios de Santo Tomé. Quienes se acerquen a los puntos establecidos podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio semillas o plantines de temporada, en el marco de una iniciativa orientada al cuidado del ambiente y la valorización de los residuos.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, las jornadas se llevarán a cabo en los siguientes días, horarios y lugares:

Martes 7 de julio , de 15 a 17 , en Plaza del Árbol (Lisandro de la Torre y Salta).

, de , en (Lisandro de la Torre y Salta). Martes 14 de julio , de 15 a 17 , en la Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).

, de , en la (Roque Sáenz Peña 3388). Viernes 17 de julio , de 9 a 12 , en Plaza San Francisco de Asís (A. del Valle y Mitre).

, de , en (A. del Valle y Mitre). Martes 21 de julio , de 15 a 17 , en el Cuartel de Bomberos Voluntarios (Av. Richieri 3145).

, de , en el (Av. Richieri 3145). Viernes 24 de julio , de 9 a 12 , en Plaza Bordagaray (Balcarce 1950).

, de , en (Balcarce 1950). Martes 28 de julio , de 15 a 17 , en la Vecinal San Martín (Colón 3199).

, de , en la (Colón 3199). Viernes 31 de julio, de 9 a 12, en Plaza Centenario (Obispo Gelabert y Buenos Aires).

Desde el Municipio destacaron que Eco Canje forma parte de las políticas ambientales destinadas a fortalecer la gestión responsable de los residuos, incentivar el reciclaje y promover la participación de la comunidad en acciones que contribuyan al cuidado del entorno. Asimismo, invitaron a los vecinos a sumarse a las distintas jornadas previstas durante el mes de julio.