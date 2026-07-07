Argentina busca dar un paso más: enfrenta a Egipto por un lugar en cuartos de final

La Selección argentina afrontará este martes un desafío decisivo cuando se enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del certamen.

El encuentro se disputará desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con arbitraje del francés Francois Letexier. El partido podrá verse por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras un sufrido triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde, en un partido que recién logró resolver en el tiempo suplementario y en el que dejó varias dudas desde el funcionamiento colectivo.

Entre los aspectos que buscará corregir el cuerpo técnico aparecen las dificultades en el lateral derecho, la falta de conexión en la mitad de la cancha y la escasa compañía para Lionel Messi en ataque. Tanto Thiago Almada como los centrodelanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez estuvieron por debajo de su nivel habitual.

Con ese panorama, Scaloni analiza realizar modificaciones en el equipo. En defensa, Nicolás Tagliafico podría recuperar su lugar por Facundo Medina, mientras que en el mediocampo la principal incógnita pasa por el posible ingreso de Leandro Paredes, para aportar mayor equilibrio y circulación de la pelota, o de Nicolás González, una alternativa con más desequilibrio en los últimos metros. Además, el entrenador todavía no definió quién acompañará a Messi en ataque: Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Del otro lado estará Egipto, que consiguió su clasificación con mucho esfuerzo luego de eliminar a Australia en la definición por penales, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

El conjunto africano tiene como principal figura al experimentado Mohamed Salah, referente del equipo y uno de los futbolistas más destacados del fútbol internacional en la última década, quien buscará liderar a su selección en busca de un lugar en los cuartos de final.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.