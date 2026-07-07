Bélgica goleó a Estados Unidos y ya no quedan anfitriones en carrera

Bélgica dejó atrás las polémicas y se metió con autoridad en los cuartos de final del Mundial, al golear 4 a 1 a Estados Unidos en el cierre de los octavos de final. El conjunto europeo fue ampliamente superior en Arlington y ahora enfrentará a España en la próxima instancia, mientras que el seleccionado anfitrión quedó eliminado del certamen.

La previa del encuentro había estado marcada por la decisión de la FIFA de suspender la sanción al delantero Folarin Balogun, expulsado en el partido ante Bosnia-Herzegovina, una resolución que generó fuertes cuestionamientos y derivó incluso en un duro comunicado de la UEFA. Sin embargo, una vez que comenzó el partido, Bélgica se encargó de que el fútbol ocupara el centro de la escena.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Rudi García asumió el protagonismo y generó las mejores oportunidades. Apenas transcurrido un minuto, el arquero Matt Freese evitó la apertura del marcador con una gran intervención ante un remate de Timothy Castagne, en el anticipo de un dominio que se mantendría durante gran parte de la noche.

El primer gol llegó a los 8 minutos, cuando Charles De Ketelaere apareció por el centro del área para empujar un envío de Nicolas Raskin y poner el 1 a 0. Estados Unidos logró reaccionar cerca de la media hora gracias a un tanto de Hans Vanaken, que desvió un tiro libre ejecutado por Malik Tillman luego de una infracción sancionada sobre Balogun en el borde del área.

La igualdad, sin embargo, duró muy poco. Apenas dos minutos más tarde, De Ketelaere volvió a imponerse en el juego aéreo y marcó el 2 a 1, devolviéndole la tranquilidad a un seleccionado belga que había sido claramente superior durante la primera mitad.

En el complemento, el conjunto europeo terminó de inclinar la balanza. A los 11 minutos, una presión alta de De Ketelaere sobre Freese terminó con la recuperación del balón y la asistencia para que Vanaken empujara la pelota al arco vacío y estableciera el 3 a 1.

Con la desventaja, Estados Unidos nunca encontró respuestas futbolísticas. El equipo de Mauricio Pochettino, que había despertado grandes expectativas tras su contundente debut en el torneo, mostró una versión muy alejada de aquella imagen, con dificultades para generar juego y numerosos errores defensivos.

Ya en tiempo de descuento, Romelu Lukaku, que había ingresado desde el banco de suplentes, aprovechó otra desatención de la defensa estadounidense para convertir el 4 a 1 definitivo, sellando una clasificación sin sobresaltos para Bélgica.

Con este resultado, los "Diablos Rojos" avanzaron a los cuartos de final, donde se medirán con España en uno de los cruces más atractivos del certamen. Estados Unidos, en tanto, se despidió del Mundial en octavos de final, luego de una actuación que estuvo muy por debajo de las expectativas generadas como seleccionado anfitrión.