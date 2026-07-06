Crece la preocupación por el éxodo de científicos: denuncian desfinanciamiento y pérdida de talento

La situación que atraviesa el sistema científico argentino genera una creciente preocupación entre investigadores y becarios, quienes advierten que el desfinanciamiento, la caída de los salarios y la falta de oportunidades están impulsando una nueva fuga de jóvenes científicos hacia el exterior o el sector privado.

Según estimaciones del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, desde diciembre de 2023 el sistema nacional de ciencia y técnica perdió más de 6.000 empleos. Además, durante la gestión de Javier Milei los salarios de investigadores y becarios del Conicet acumulan una pérdida cercana al 40%, mientras que recientemente no fueron renovadas 379 becas doctorales.

El escenario es descrito por investigadores como una "generación científica perdida". Tras años de formación en universidades públicas y organismos de investigación, muchos profesionales sostienen que hoy no encuentran posibilidades de desarrollar sus carreras en el país, pese a la inversión realizada por el Estado durante más de una década en su formación.

Las dificultades también impactan en el trabajo cotidiano dentro de los laboratorios. La falta de insumos, el deterioro de equipos, la escasez de subsidios y la reducción de recursos obligan a replantear proyectos, postergar experimentos e incluso suspender investigaciones. En algunos institutos, los propios investigadores organizan fondos comunes para sostener parte de las tareas.

El inmunólogo Facundo Di Diego aseguró que "en la mayoría de los laboratorios el día a día es muy cuesta arriba", debido a la falta de financiamiento, los bajos salarios y las condiciones laborales. Según relató, muchos investigadores complementan sus ingresos con la docencia universitaria o con actividades ajenas a la profesión, e incluso algunos trabajan como choferes de aplicaciones o repartidores.

En la misma línea, Mercedes Pastorini, becaria posdoctoral especializada en virus del papiloma humano y cáncer, explicó que cada experimento debe planificarse al máximo para aprovechar todos los recursos disponibles, ya que los insumos son limitados y dependen del financiamiento que pueda conseguir cada laboratorio.

Otros investigadores sostienen que la situación también repercute en la continuidad de sus carreras. Manuel Crespo, becario doctoral del Conicet, afirmó que la falta de fondos impide realizar experimentos y obliga a modificar los proyectos de investigación, mientras que varios jóvenes científicos reconocieron que evalúan emigrar para continuar su formación en mejores condiciones.

Algunos ya tomaron esa decisión. La biotecnóloga Melisa Lamberti, actualmente en la Universidad de Miami, aseguró que no tiene previsto regresar al país, al considerar que hoy resulta muy difícil desarrollar una carrera científica en Argentina por la ausencia de subsidios e insumos. En tanto, Juan Ispizúa, quien realiza un posdoctorado en la Universidad de Washington, señaló que el desfinanciamiento del sistema científico terminó de convencerlo de continuar su formación en el exterior.

Las experiencias recogidas reflejan un fenómeno que, según los propios investigadores, se repite en numerosos laboratorios del país y alimenta la preocupación por la pérdida de recursos humanos altamente calificados para el desarrollo científico argentino.