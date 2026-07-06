Una distribuidora de bebidas cesó sus operaciones y despidió a 220 empleados

La empresa de logística y distribución de bebidas Express Beer cerró su planta en el partido bonaerense de La Matanza y despidió a sus 220 empleados, luego de entrar en cesación de pagos. El cierre generó un fuerte conflicto con el Sindicato de Camioneros, que denunció la falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones.

La firma prestaba servicios para Cervecería y Maltería Quilmes desde hacía 25 años. Según informó la compañía cervecera, Express Beer comunicó de manera intempestiva el cese de sus actividades, pese a que había recibido en tiempo y forma los pagos correspondientes por los servicios prestados.

Desde Cervecería y Maltería Quilmes señalaron que la empresa cumplió con todas sus obligaciones contractuales e instó a Express Beer a hacer lo propio con sus trabajadores. La firma aclaró que el operador logístico dejó de funcionar durante el fin de semana y que el conflicto laboral corresponde exclusivamente a la distribuidora.

El Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, declaró el estado de emergencia y anunció que impulsará medidas gremiales y legales para exigir el pago de indemnizaciones, salarios y el medio aguinaldo, que, según denunció, aún se adeudan. Entre los despedidos se encuentra Jerónimo Moyano, hijo menor del dirigente sindical, quien se desempeñaba como delegado gremial en la empresa.

Los trabajadores también denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa vació las instalaciones de su planta en La Matanza y retiró las unidades, lo que profundizó la preocupación por el futuro del conflicto y el cobro de las acreencias laborales.

De acuerdo con datos de la industria citados en la información difundida, el consumo de cerveza cayó cerca de un 35% en los últimos dos años, situación que incrementó el peso de los costos fijos sobre la actividad de cervecerías y distribuidoras. Ese contexto habría contribuido a la crisis que derivó en el cierre de Express Beer.

El propietario de la empresa es Juan Aguilar, una de las principales autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística. Según trascendió, el gremio no descarta extender las medidas de fuerza a otras empresas del sector alimenticio y de bebidas que operan bajo distintas razones sociales vinculadas al mismo empresario.