Abuso sexual en San Javier: un hombre fue condenado a 10 años de cárcel

Un hombre de 36 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en la ciudad de San Javier. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado, mientras que la madre de la víctima y otro familiar también fueron investigados y enfrentarán un juicio oral previsto para diciembre, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los abusos fueron cometidos entre 2019 y 2023, cuando la víctima cursaba la escuela primaria. La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la propia joven una vez que alcanzó la mayoría de edad.

La condena fue impuesta por el juez Lisandro Aguirre en un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, con la intervención del fiscal Pablo Lipowy en representación del Ministerio Público de la Acusación.

Según la investigación, el condenado cometió los abusos en reiteradas oportunidades en distintos inmuebles y descampados de San Javier y zonas aledañas.

El fiscal Pablo Lipowy informó que, de acuerdo con la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, la madre de la víctima obtenía ganancias económicas a partir de los abusos. Además, sostuvo que coordinaba encuentros con el condenado, quien amedrentaba a la menor y la obligaba a realizar prácticas sexuales que, por su edad, no estaba en condiciones de consentir.

El funcionario judicial agregó que otro familiar también fue investigado y que ambos serán juzgados en un juicio oral previsto para diciembre.

En el marco del juicio abreviado, el condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada, por tratarse de una víctima menor de 13 años. También aceptó la calificación legal propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y el procedimiento abreviado.

La víctima, que actualmente es mayor de edad, fue informada de la resolución y manifestó su conformidad con el acuerdo. Por disposición judicial, no se difundió la identidad completa del condenado, identificado únicamente por sus iniciales MM, con el objetivo de evitar la revictimización, ya que comparte el mismo apellido que la víctima.