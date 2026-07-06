Rosario: a casi dos semanas de la desaparición de Micaela Albornóz, su familia reclama respuestas

Familiares, amigos y allegados de Micaela Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio en Rosario, realizaron este lunes un corte de tránsito en el Acceso Sur a esa ciudad para exigir que se intensifique su búsqueda. Durante la protesta cuestionaron el accionar de la Justicia y la Policía y sostuvieron que la activación tardía del protocolo de búsqueda dificultó la investigación.

En medio del reclamo, el hermano de Micaela manifestó su preocupación por el estado de salud de la mujer y aseguró que cree que está siendo retenida por otras personas. "Esta gente la está reteniendo, la droga y la utiliza", afirmó, al insistir en que su hermana se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.

Según explicó, la familia considera que las primeras horas de la investigación fueron determinantes y que la demora en poner en marcha los protocolos redujo las posibilidades de encontrar rastros recientes.

"No es lo mismo estar rastreando a una persona seis o siete días después de que desapareció que a los dos días. Las pistas y los rastros para los perros ya no están frescos", expresó.

Micaela Albornóz fue vista por última vez el 24 de junio.

Respecto de las hipótesis que manejan, el hermano señaló que no conocen la identidad de la persona que, según sospechan, podría estar reteniéndola, aunque indicó que la información reunida por la familia apunta a alguien en situación de calle.

También recordó que Micaela necesita medicación por un problema de salud mental y advirtió que esa condición la vuelve especialmente vulnerable. "Ella no está dando vueltas porque no quiere volver con su familia. Sin su medicación es muy manipulable", sostuvo.

En relación con las prendas de vestir halladas en distintos puntos de Rosario durante los últimos días, la familia considera que la mujer habría sido víctima de un robo. "Estamos seguros de que le robaron. Si ella no durmió ahí, significa que le sacaron sus cosas y nosotros fuimos recuperando algunas prendas", indicó.

Por último, los allegados cuestionaron la falta de registros de cámaras de vigilancia que permitan reconstruir el recorrido de Micaela y renovaron el pedido de colaboración a la comunidad. Solicitaron que cualquier persona que crea haberla visto se comunique de inmediato con la Policía, con la esperanza de obtener datos que permitan encontrarla.