La Justicia le prohibió salir del país a Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia federal dispuso la prohibición de salida del país para el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. La medida fue adoptada ante el riesgo de fuga señalado en el expediente y obliga al exfuncionario a solicitar autorización judicial para cualquier viaje al exterior.

La restricción fue ordenada durante la noche del viernes por el juez federal Ariel Lijo, a partir de un dictamen impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien interviene en la investigación patrimonial sobre el exintegrante del Gobierno nacional. Según trascendió en fuentes judiciales, la decisión podría constituir un paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria, que podría concretarse en los próximos días.

La causa judicial se centra en el análisis de la evolución patrimonial de Adorni durante su paso por la función pública y en una serie de gastos y operaciones que, según los investigadores, presentan inconsistencias que continúan bajo evaluación.

Entre los aspectos que se encuentran bajo investigación figuran gastos realizados con tarjetas de crédito pertenecientes a colaboradoras de su equipo, además de viajes realizados dentro y fuera del país, la adquisición de propiedades y obras efectuadas en una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

De acuerdo con información incorporada al expediente, la Justicia también analiza las diferencias patrimoniales reflejadas en las últimas declaraciones juradas presentadas por el exfuncionario, con el objetivo de determinar si existió un incremento patrimonial no justificado.

La investigación tomó un nuevo impulso tras la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas realizadas en la propiedad de Adorni. Según consta en la causa, el empresario aseguró ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo y sin registrar por los trabajos realizados.

A su vez, días después de la salida de Adorni del Gobierno, trascendieron audios en los que el exfuncionario mantenía una conversación con el contratista antes de que este prestara declaración ante la fiscalía. De acuerdo con el contenido difundido, Adorni le ofrecía asistencia y le transmitía tranquilidad de cara a la citación judicial, un elemento que también quedó incorporado a la investigación.

Mientras avanza el expediente, la medida dispuesta por el juez Lijo impide que el exjefe de Gabinete abandone el territorio nacional sin autorización judicial expresa, en una causa que continúa bajo análisis y que podría registrar nuevas definiciones procesales en los próximos días.