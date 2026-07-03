Giro en la causa Libra: la Justicia apartó a cinco querellantes del expediente

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por el caso Libra, resolvió apartar a cinco querellantes que intervenían en el expediente y dio lugar a un planteo presentado por la defensa del empresario y lobista Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa vinculada a la presunta estafa con la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.

La decisión judicial, que podrá ser apelada ante la Cámara Federal, representa un cambio significativo en el desarrollo del expediente, ya que, en caso de quedar firme, los inversores apartados perderán su condición de querellantes, dejarán de tener acceso a las actuaciones y no podrán solicitar nuevas medidas de prueba.

La causa investiga si existió algún delito en torno al lanzamiento y promoción del token $LIBRA, difundido por Milei a través de su cuenta de X en febrero de 2025.

En su resolución, el magistrado sostuvo que los denunciantes no lograron acreditar haber sufrido un "perjuicio directo" derivado de los hechos investigados, requisito indispensable para intervenir como querellantes en el proceso penal.

Asimismo, consideró insuficiente la documentación presentada para demostrar la titularidad de los tokens adquiridos, la propiedad de las billeteras virtuales utilizadas y el origen de los fondos empleados para la compra del activo digital.

De esta manera, Martínez de Giorgi hizo lugar a la "excepción de falta de acción" planteada por la defensa de Novelli y apartó del expediente a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes participaban en la causa a través de dos querellas distintas.

"La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada derivada del hecho investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso", señaló el juez en su resolución.

El magistrado agregó que, aun cuando algunos inversores pudieran haber registrado pérdidas económicas tras adquirir el token, ello no permite concluir automáticamente que hayan sufrido el perjuicio directo exigido por la legislación vigente.

En sus fundamentos, Martínez de Giorgi también destacó que el lanzamiento fallido de $LIBRA se produjo en el contexto de operaciones vinculadas a una "memecoin", un tipo de activo digital caracterizado por una regulación limitada, una alta volatilidad y un valor sujeto principalmente a las expectativas y percepciones de los propios participantes del mercado.

Cómo impacta la decisión en la investigación

Pese a esta resolución, la causa continuará bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, quien mantiene a cargo la investigación para determinar las circunstancias que rodearon la creación, promoción y lanzamiento del token.

No obstante, si la decisión judicial queda firme, los cinco inversores apartados dejarán de participar activamente del expediente, lo que podría reducir la capacidad de impulsar medidas probatorias desde la acusación particular.

La investigación se inició luego de que el presidente Javier Milei promocionara el token $LIBRA en febrero de 2025, situación que provocó un fuerte incremento en su cotización, seguido posteriormente por un abrupto desplome que derivó en pérdidas millonarias para numerosos inversores y ganancias concentradas en un grupo reducido de billeteras virtuales.

En la causa permanecen imputados Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures; Julian Peh, de Kip Protocol; Mauricio Gaspar Novelli; Manuel Terrones Godoy, vinculado a Tech Forum Argentina; Bartosz Lipinski, de Cube Exchange; y Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y socio comercial de Terrones Godoy.