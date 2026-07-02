Colapinto vuelve a la acción: días, horarios y todo lo que hay que saber del GP de Gran Bretaña

La Fórmula 1 pondrá en marcha este viernes el Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha de la temporada 2026, que se disputará en el histórico circuito de Silverstone. El fin de semana tendrá formato Sprint, por lo que habrá acción en pista desde el viernes con un único entrenamiento libre y la clasificación para la carrera corta.

Todas las miradas de los argentinos volverán a estar puestas en Franco Colapinto, quien afrontará una nueva presentación con Alpine luego de finalizar 15º en el Gran Premio de Austria. El objetivo del piloto será volver a pelear por los puntos en uno de los trazados más tradicionales del calendario.

El cronograma del fin de semana La actividad comenzará este viernes con la única práctica libre, programada de 8.30 a 9.30 (hora de Argentina). Más tarde, entre las 12.30 y las 13.15, se disputará la clasificación que definirá la grilla para la Sprint.



El sábado se correrá la carrera Sprint, de 8 a 9, mientras que desde las 12 hasta las 13 tendrá lugar la clasificación para el Gran Premio.



La carrera principal se disputará el domingo desde las 11, sobre un total de 52 vueltas al circuito de Silverstone.

Un Silverstone diferente

A diferencia de lo ocurrido en la edición 2025, cuando la lluvia fue protagonista y condicionó el desarrollo de la competencia, los pronósticos indican que este fin de semana el clima será completamente distinto.

Se esperan cielo despejado, temperaturas agradables y prácticamente nulas probabilidades de lluvia durante los tres días de actividad. La principal variable será el viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 50 kilómetros por hora, un factor que podría influir en el comportamiento aerodinámico de los autos en uno de los circuitos más veloces del campeonato.

Además, la temperatura del asfalto podría superar los 40 grados, una condición que obligará a los equipos a prestar especial atención al rendimiento y la degradación de los neumáticos.

Un circuito histórico

Silverstone es uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1. Construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, fue sede del primer Gran Premio de la historia de la categoría, disputado en 1950.

El trazado tiene 5,891 kilómetros, cuenta con 18 curvas y es reconocido por sectores de alta velocidad como Maggotts, Becketts y Abbey, que representan uno de los mayores desafíos técnicos para pilotos e ingenieros a lo largo de la temporada.