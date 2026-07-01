Exigen explicaciones "por los tarifazos de la EPE" y la falta de audiencias públicas

Acompañado por el interbloque peronista, el diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para que el gobierno provincial explique las sucesivas actualizaciones tarifarias aplicadas por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) desde agosto de 2025, los fundamentos técnicos y legales que las respaldan, y las razones por las cuales dejaron de convocarse las audiencias públicas previstas para este tipo de decisiones.

El proyecto solicita que el Gobierno informe el detalle de los aumentos aplicados sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), el marco normativo utilizado para instrumentarlos, las resoluciones administrativas que los respaldan y, especialmente, por qué desde agosto de 2025 no se promovieron nuevas audiencias públicas para debatir modificaciones que impactan directamente en la economía de miles de familias santafesinas.

"Cada tarifazo de Pullaro representa un esfuerzo adicional para las familias, que vienen con una economía en caída. Además, esto afecta una de las principales variables para generar empleo, que es la energía de las industrias", sostuvo Rabbia. La iniciativa lleva las firmas de los diputados Lucila De Ponti, Marcos Corach, Verónica Porcelli, Sonia Martorano, Celia Arena y Walter Agosto, en representación de todo el interbloque peronista.

En los fundamentos del proyecto se recuerda que la energía eléctrica constituye un servicio público esencial y que cualquier modificación tarifaria debe estar acompañada por mecanismos que garanticen información suficiente y fortalezcan la participación ciudadana. También se advierte que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado la importancia de las audiencias públicas como herramienta para brindar legitimidad y transparencia a este tipo de procesos.

Además, Rabbia señaló que este pedido de informes se suma a otra iniciativa presentada recientemente para conocer el estado de la infraestructura eléctrica aérea de la EPE en Rosario. En ese proyecto se solicita información sobre columnas, postes y tendidos eléctricos deteriorados, los planes de mantenimiento y las medidas de prevención adoptadas por la empresa, ante el riesgo que representan para vecinos y vecinas.

"Los santafesinos no solo pagan tarifas cada vez más altas; también merecen un servicio seguro, inversiones visibles y explicaciones claras sobre el destino de los recursos que aportan todos los meses", concluyó Rabbia.