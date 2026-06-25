La provincia analiza el costo de reparar el puente Carretero mientras define si realizará la obra

Por Santotomealdía



El Gobierno de Santa Fe continúa evaluando si realizará las reparaciones preventivas solicitadas por Vialidad Nacional en el puente Carretero. Mientras la decisión política permanece abierta, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, confirmó que actualmente se analiza el costo que tendría la intervención, aunque remarcó que esos trabajos no corresponden a la provincia.

El pedido de Vialidad Nacional contempla la reparación de cuatro juntas del puente Carretero, luego de que informes técnicos detectaran la necesidad de realizar tareas preventivas para evitar un mayor deterioro de la estructura. La solicitud fue enviada al Gobierno santafesino días atrás y todavía no recibió una definición.

En diálogo con Nova al Día, Seghezzo explicó que el planteo continúa bajo análisis y que, por el momento, el primer paso es conocer cuál sería el costo económico de las reparaciones. "Ya estamos evaluándolo económicamente. No es una obligación nuestra, no nos corresponde hacerlo. Tenemos una obra al lado del puente de ellos, le podemos dar una mano y qué sé yo, hay que ver la cuestión de la plata. Ahora, por lo menos, estamos viendo cuánto vale", expresó.

Las declaraciones del titular de Vialidad Provincial se conocen luego de que el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, rechazara públicamente que la provincia tenga la obligación de hacerse cargo de esas reparaciones, al sostener que el puente Carretero continúa siendo una infraestructura nacional.

Sin embargo, Seghezzo dejó entrever que, más allá de esa postura, el Gobierno provincial no descarta colaborar con las tareas, aunque entiende que también debería existir un compromiso por parte de la Nación. "Todo se puede hacer, pero también tiene que haber, como en toda relación humana, un ida y vuelta. Algo tiene que volver también", explicó el funcionario.

Para ejemplificar esa posición, recordó que la Provincia actualmente financia con recursos propios una obra sobre una ruta nacional. "Ayer estuve en el departamento San Cristóbal. Estamos construyendo una rotonda en la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39. La está pagando la provincia de Santa Fe. Es una rotonda grande, muy importante para el lugar, donde hubo muchísimos accidentes fatales".

Por el momento, la decisión sobre el pedido formulado por Vialidad Nacional sigue abierta. La Provincia analiza tanto el aspecto económico como las implicancias de realizar una intervención que, según sostiene, corresponde a una estructura de jurisdicción nacional.

El tema genera especial atención por el antecedente de 2024, cuando el deterioro de una ménsula Gerber obligó a restringir durante casi ocho meses la circulación sobre el puente Carretero. En esta oportunidad, los informes técnicos hablan de reparaciones preventivas sobre cuatro juntas, sin que hasta el momento se haya informado la necesidad de adoptar nuevas restricciones para el tránsito.