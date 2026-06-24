Brasil y Marruecos avanzaron a los 16avos tras definir el Grupo E

Brasil ratificó su candidatura en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Escocia en Miami, resultado que le permitió finalizar primero en el Grupo E y clasificarse a los dieciseisavos de final con una sólida actuación. La jornada también estuvo marcada por el debut de Neymar en el certamen.

En el otro encuentro del grupo, Marruecos derrotó 4-2 a Haití en Atlanta y se quedó con el segundo lugar de la zona, asegurando así su clasificación a la próxima instancia, mientras que Escocia quedó con escasas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti resolvió rápidamente el partido gracias a un doblete de Vinícius Júnior, quien abrió el marcador a los siete minutos y volvió a convertir antes del descanso. En el complemento, Matheus Cunha selló la goleada que le permitió al entrenador darle ingreso a Neymar, quien hizo su estreno en esta Copa del Mundo a los 75 minutos.

Con el primer puesto asegurado, Brasil enfrentará en los dieciseisavos de final al segundo del Grupo F, que saldrá entre Países Bajos, Japón o Suecia.

En Atlanta, Marruecos debió trabajar mucho más de lo esperado para superar a un Haití que ya llegaba eliminado pero que complicó durante gran parte del encuentro al seleccionado africano.

Los haitianos sorprendieron al ponerse dos veces en ventaja, aunque Marruecos reaccionó en ambas ocasiones. Achraf Hakimi fue una de las grandes figuras al marcar el empate parcial y liderar la recuperación de su equipo. Más tarde, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Yassine completaron la remontada para el definitivo 4-2.

Con estos resultados, Brasil terminó como líder del Grupo E, mientras que Marruecos avanzó como escolta y ahora espera por su rival en los dieciseisavos de final, que también saldrá entre Países Bajos, Japón o Suecia.