México avanzó con puntaje ideal y Sudáfrica hizo historia al meterse en los 16avos de final

México cerró una fase de grupos impecable en el Mundial 2026 al derrotar 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca, resultado que le permitió finalizar como líder del Grupo A con puntaje ideal, nueve puntos, sin recibir goles y asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final.

En la misma zona, Sudáfrica dio el gran golpe al vencer 1-0 a Corea del Sur en Monterrey y consiguió por primera vez en su historia superar la fase de grupos de una Copa del Mundo. Los africanos terminaron segundos y ya tienen confirmado su cruce de dieciseisavos frente a Canadá.

México, dirigido por Javier Aguirre y con varios suplentes en el equipo titular, resolvió el encuentro en el segundo tiempo gracias a los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Más allá de la clasificación, la jornada tuvo un momento especial con el ingreso de Guillermo "Memo" Ochoa a los 78 minutos.

El arquero, que disputa su sexto Mundial, fue homenajeado por el público mexicano luego de haber anunciado que se retirará una vez finalizado el torneo. Ochoa igualó un récord compartido con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al participar en seis Copas del Mundo.

Del otro lado, República Checa necesitaba sumar de a tres para mantener sus posibilidades de avanzar, pero la derrota la dejó eliminada del certamen.

La otra gran noticia de la jornada fue la clasificación de Sudáfrica, que salió decidida a buscar la victoria frente a Corea del Sur. Tras desperdiciar varias oportunidades, Thapelo Maseko marcó el único gol del encuentro y desató el festejo de los Bafana Bafana, que además se vieron beneficiados por la derrota de República Checa.

Los asiáticos intentaron reaccionar en el tramo final del partido, pero no lograron quebrar la defensa sudafricana y ahora deberán esperar los resultados de los demás grupos para saber si podrán avanzar como uno de los mejores terceros.

Con estos resultados, México terminó primero del Grupo A con nueve puntos, Sudáfrica fue segunda, mientras que República Checa quedó eliminada y Corea del Sur mantiene una mínima esperanza de clasificación dependiendo de los demás resultados.