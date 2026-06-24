AMSAFE se anticipa a las paritarias y reclama un 35% de recomposición salarial

Por Santotomealdía

A la espera de la reapertura de las paritarias en Santa Fe, AMSAFE adelantó que reclamará una recomposición salarial del 35% para los docentes provinciales. El planteo fue confirmado por el secretario de prensa del gremio, Lucas Rodaz, quien sostuvo que ese porcentaje representa la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 y consideró que es el punto de partida para la próxima negociación con el Gobierno provincial.

Según explicó el dirigente, el reclamo del 35% no contempla la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) ni el fuerte incremento que tuvieron los servicios públicos, por lo que aseguró que el deterioro salarial sería aún mayor. "Si uno toma esas variables, ya sería casi del 42%", afirmó.

En diálogo con Nova al Día, Rodaz señaló que "tendríamos que empezar a hablar de un 35% para recomponer salarialmente y recuperar un poco el poder adquisitivo", al tiempo que advirtió que la situación económica de los docentes continúa agravándose.

En ese sentido, aseguró que "el 90% de la docencia santafesina está bajo la línea de la pobreza", una realidad que, según sostuvo, el Gobierno provincial debería atender en la próxima negociación paritaria.

El dirigente gremial cuestionó además la forma en que se desarrollaron las negociaciones salariales durante la actual gestión provincial. Según indicó, siete de las nueve paritarias realizadas con este gobierno "se cerraron incumpliendo la ley de paritaria", al considerar que fueron definidas de manera unilateral y sin acuerdo entre las partes.

Rodaz remarcó que el ámbito paritario no debería limitarse únicamente a la discusión salarial, sino que también tendría que abordar otros temas que, según AMSAFE, permanecen sin resolver desde hace varios años.

Entre ellos mencionó los concursos y traslados docentes, la salud laboral, las condiciones de trabajo, la situación del Iapos, los equipos socioeducativos, el régimen de presentismo y distintas problemáticas vinculadas al funcionamiento cotidiano de las escuelas.

"Queremos discutir salario, pero también tenemos la necesidad de discutir todas las aristas que tenemos en el sistema educativo", sostuvo el secretario de Prensa de AMSAFE, quien cuestionó que desde hace tres años esos temas no formen parte de una negociación integral con el Gobierno.

En ese marco, también reclamó que el Ejecutivo provincial retome el diálogo con los representantes de los trabajadores de la educación y abandone las definiciones unilaterales. "La discusión paritaria en serio es el ámbito donde se pueden resolver los conflictos y construir acuerdos", afirmó.

Las declaraciones de Rodaz se producen mientras crece la expectativa por la convocatoria del Gobierno provincial a una nueva ronda de paritarias, prevista para la segunda quincena de julio, en la que se definirá la política salarial para el segundo semestre del año.

La entrevista se realizó además en el marco del 98° aniversario de AMSAFE, organización gremial fundada el 24 de junio de 1928 y que ya comenzó el camino hacia su centenario. Durante la charla, Rodaz destacó la trayectoria del sindicato y reivindicó su historia de lucha en defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores docentes.