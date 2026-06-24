Condenaron a tres personas por un robo con armas de fuego en barrio Costa Azul

Tres personas que tienen entre 19 y 26 años fueron condenadas por un robo cometido con armas de fuego en el barrio Costa Azul de nuestra ciudad. Se trata de uno de los coautores, Lucas Martín Romero, a quien se le impusieron cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo; y de dos partícipes secundarios, Candelaria Magalí Ojeda y Ángelo Martino Guanca, quienes recibieron penas de tres años de prisión, también de ejecución efectiva.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal María Laura Urquiza está a cargo de las diligencias del caso y representó al MPA ante el magistrado. En tal sentido, destacó que “la investigación continúa abierta en función de que un policía y un civil están imputados como coautores del robo y transitan el proceso judicial en prisión preventiva”.

En tanto, la fiscal mencionó que “el ilícito fue cometido en perjuicio de un grupo de cordobeses que luego fueron investigados en otro legajo penal por haber obtenido a través de escruches los bienes que les sustrajeron”. En ese marco, un hombre identificado como Diego Martín Ceballos fue condenado a tres años de prisión condicional, debió hacer una reparación económica de dos millones de pesos y se le decomisó un automóvil.

El robo fue el sábado 7 de diciembre de 2024. Urquiza precisó que “a partir de un plan coordinado con los condenados y los imputados, alrededor de las 6:00 de la mañana Ojeda aceptó la invitación de Ceballos para ir a un local bailable en el barrio Costa Azul de Santo Tomé”. Especificó que “ambos fueron hasta allí en auto, junto con las otras víctimas, y durante el viaje la mujer compartió su ubicación en tiempo real con Romero”.

“Momentos después, los dos hombres condenados y los imputados interceptaron a los acompañantes de Ojeda, los amedrentaron con armas de fuego y les sustrajeron diferentes pertenencias”, sostuvo Urquiza. “En todo momento, la mujer simuló ser una víctima más”, agregó.

Según detalló la funcionaria del MPA, “la banda delictiva se apropió de dinero en efectivo, prendas de vestir, relojes, alhajas y el automóvil en el que las víctimas habían llegado al lugar con Ojeda”. Al respecto, puntualizó que “para procurar la impunidad del grupo, Guanca condujo ese vehículo hasta la ciudad de Santa Fe”.

Romero admitió su responsabilidad penal como coautor de robo calificado (por haber sido cometido en poblado y en banda y por la utilización de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada). Por su parte, Ojeda y Guanca reconocieron la participación secundaria en el mismo delito.

Junto con sus abogados defensores, los condenados aceptaron las calificaciones penales propuestas por la Fiscalía, cada una de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.