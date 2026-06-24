Bosnia hizo su parte: derrotó a Qatar y aguarda por un lugar en la próxima ronda

Bosnia y Herzegovina mantuvo vivas sus chances de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar este miércoles por 3 a 1 a Qatar en la última fecha del Grupo B.

El conjunto balcánico finalizó tercero en la zona, por detrás de Suiza y Canadá, y ahora deberá esperar los resultados del resto de los grupos para saber si logra meterse entre los mejores terceros que accederán a la fase eliminatoria.

Bosnia fue superior durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras desde el comienzo. Tras varios intentos, logró abrir el marcador a los 29 minutos del primer tiempo gracias a una buena acción individual de Kerim Alajbegović, que culminó con un remate cruzado para el 1-0.

La ventaja se amplió apenas cinco minutos después. Un centro enviado desde la izquierda encontró a Edin Džeko en el área y, en el intento por despejar, Sultan Al-Brake terminó desviando la pelota hacia su propio arco para establecer el 2-0.

Sin embargo, cuando parecía tener el partido bajo control, Bosnia permitió la reacción de Qatar. A los 42 minutos, una jugada por la banda derecha terminó con la definición de Hassan Al Haydos, que descontó para los asiáticos y volvió a darle incertidumbre al resultado antes del descanso.

En el complemento, Qatar intentó adelantarse en busca del empate, pero le costó generar peligro real sobre el arco rival. Bosnia recuperó el dominio del juego y terminó de asegurar la victoria a los 35 minutos, cuando Ermin Mahmić aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el tercer gol.

Con este resultado, Bosnia cerró su participación en la fase de grupos con cuatro puntos y una diferencia de gol de -1, números que lo dejan bien posicionado en la lucha por uno de los cupos reservados para los mejores terceros.

Ahora el equipo dirigido por Sergej Barbarez deberá aguardar el desenlace de los restantes grupos para conocer si consigue avanzar a los dieciseisavos de final. En caso de clasificar, uno de los posibles cruces sería ante Estados Unidos.