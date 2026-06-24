La producción industrial volvió a caer y casi el 40% de las actividades sigue en retroceso

La recuperación que había mostrado la industria en los meses anteriores perdió impulso en mayo. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora FIEL, la actividad manufacturera registró una baja del 2% en comparación con mayo del año pasado y también mostró una contracción frente a abril, con una caída desestacionalizada del 0,6%. De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 presenta un retroceso del 0,6% respecto del mismo período del año anterior.

El informe señaló que la evolución del sector sigue siendo muy heterogénea. Mientras algunas ramas vinculadas a la energía continúan sosteniendo el nivel de actividad, otras industrias muestran mayores dificultades para consolidar una recuperación.

Entre estas últimas, el caso más crítico volvió a ser el de la industria automotriz, que cerró mayo con la mayor caída entre todos los sectores relevados. La producción de autos de pasajeros acumula once meses consecutivos en baja y se vio afectada por una combinación de menores ventas, reducción de exportaciones y altos niveles de stock en la cadena comercial.

Con este desempeño, el sector automotor acumula una caída de 19,6% en lo que va del año y se ubica como el de peor resultado dentro del conjunto industrial.

Otra rama que retrocedió durante mayo fue la de químicos y plásticos, que venía de varios meses con números positivos. FIEL atribuyó esa caída, entre otros factores, a la interrupción de las operaciones de la única planta productora de negro de humo del país y a la persistente crisis que atraviesa la fabricación de neumáticos.

En el extremo opuesto se ubicó nuevamente la refinación de petróleo, que continúa mostrando los mejores indicadores. El sector acumula un crecimiento de 9,7% en los primeros cinco meses del año y encadenó doce meses consecutivos de expansión, con niveles de procesamiento de crudo que no se observaban desde 2008.

También exhibieron resultados favorables las industrias metálicas básicas y el sector de alimentos y bebidas, mientras que ramas como minerales no metálicos, tabaco y metalmecánica continuaron mostrando números negativos.

El informe también reveló diferencias según el tipo de bienes producidos. Los bienes de consumo no durable fueron los que mejor evolucionaron, con una mejora acumulada del 1,9%, seguidos por los bienes intermedios, que crecieron 1,3%. En cambio, los segmentos más ligados a la inversión continuaron en retroceso: los bienes de capital cayeron 5,9% y los bienes de consumo durable registraron una baja del 8,7%.

Pese a que FIEL mantiene septiembre de 2025 como el inicio de una fase de recuperación, advirtió que el ritmo de crecimiento observado desde entonces es moderado y que aún existe una parte importante del entramado fabril que no logra sumarse a esa tendencia. De hecho, cerca del 40% de las actividades manufactureras todavía presenta caídas en la comparación interanual, una señal de que la mejora continúa concentrada en sectores puntuales.