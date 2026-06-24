La Provincia prevé reabrir las paritarias en la segunda quincena de julio

Por Santotomealdía

El Gobierno de Santa Fe prevé convocar a los gremios estatales y docentes durante la segunda quincena de julio para retomar la discusión paritaria correspondiente al segundo semestre. Si bien aún no fue oficializada la fecha, desde el Ministerio de Trabajo señalaron que ese es el período previsto para reabrir la negociación salarial.

La nueva ronda de reuniones comenzará una vez concluido el acuerdo vigente para el primer semestre y tendrá como principal objetivo analizar el impacto de la inflación sobre los salarios y definir la política de recomposición para los meses restantes de 2026.

El gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que el Gobierno evaluará el eventual desfasaje entre la evolución de los precios y los incrementos otorgados durante la primera mitad del año, y aseguró que la Provincia realizará las correcciones que resulten necesarias.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que el análisis no será uniforme para todos los trabajadores. Según indicaron, los mecanismos de mínimos garantizados aplicados en la última negociación permitieron que buena parte de los empleados de menores ingresos mantuvieran el poder adquisitivo, mientras que en los salarios más altos podría ser necesaria una actualización.

Además de revisar el comportamiento de la inflación durante el primer semestre, la Provincia buscará acordar el esquema de aumentos para la segunda mitad del año. Aunque todavía no trascendieron porcentajes ni la modalidad de la propuesta, el Ejecutivo anticipó que primero escuchará los planteos de los gremios y luego elaborará una oferta en función de la situación financiera provincial y de las proyecciones inflacionarias.

El acuerdo salarial vigente contempló incrementos escalonados del 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo y 1,6 % en junio. Concluida esa etapa, las próximas reuniones paritarias definirán la actualización de los salarios para el resto del año.