Con el primer puesto asegurado, Argentina prepara un equipo alternativo ante Jordania

Con el primer puesto del Grupo J y la clasificación a los dieciseisavos de final ya asegurados, la Selección argentina comenzó a planificar el duelo del próximo sábado ante Jordania con la posibilidad de presentar una formación alternativa.

Luego del triunfo por 2 a 0 sobre Austria, con dos goles de Lionel Messi, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni apunta a administrar cargas y brindar minutos a futbolistas que tuvieron menor participación en los primeros encuentros del Mundial 2026.

En la práctica posterior al partido, los habituales titulares realizaron trabajos regenerativos, mientras que los suplentes y quienes sumaron pocos minutos llevaron adelante una exigencia mayor sobre el campo de juego.

Entre los jugadores con mayores chances de integrar el equipo aparecen Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Julián Álvarez y Nicolás González.

Una de las incógnitas pasa por el arco. Emiliano Martínez, recuperado de la fractura en el dedo anular de la mano derecha que había sufrido antes del certamen, podría ser preservado pensando en la fase eliminatoria. En ese caso, Gerónimo Rulli ocuparía su lugar.

La situación de Lionel Messi también será evaluada por el cuerpo técnico. El capitán argentino atraviesa un gran momento, con cinco goles en las dos primeras presentaciones y convertido ya en el máximo goleador histórico de los Mundiales, aunque la clasificación asegurada abre la posibilidad de darle descanso.

Si finalmente Messi no es titular, Nicolás Paz asoma como uno de los candidatos a ocupar un lugar desde el inicio.

Por otra parte, Cristian Romero no estará disponible para el encuentro frente a Jordania. El defensor terminó con una molestia en la rodilla derecha durante el partido con Austria y será sometido a estudios, por lo que Scaloni decidió no arriesgarlo.

Tras la victoria sobre el seleccionado austríaco, el entrenador ya había anticipado que el cierre de la fase de grupos podría servir para rotar el equipo. "La idea es darle la posibilidad de jugar a la mayoría de los que se lo merecen y, si el partido lo permite, lo haremos", señaló.

El probable equipo argentino tendría a Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

Argentina enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio, desde las 23, en Dallas, con la mira puesta en cerrar la primera fase con puntaje ideal y llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de los cruces eliminatorios, donde ya espera por el segundo clasificado del Grupo H.