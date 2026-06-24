Colombia venció a Congo y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial

Colombia derrotó 1-0 a República Democrática del Congo y se convirtió en uno de los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante gran parte del encuentro disputado en Guadalajara y logró una victoria que además lo dejó como líder del Grupo K.

El único gol del partido lo convirtió Daniel Muñoz, una de las grandes figuras del seleccionado colombiano en este Mundial. El lateral apareció a los 76 minutos tras una gran asistencia de Juan Fernando Quintero y rompió una igualdad que ya parecía injusta por lo mostrado por ambos equipos en el campo de juego.

Colombia dominó las acciones desde el comienzo y generó numerosas situaciones para abrir el marcador. Muñoz estuvo cerca en varias oportunidades e incluso llegó a convertir en el primer tiempo, aunque el VAR anuló la acción por una posición adelantada milimétrica.

A pesar del dominio cafetero, Congo volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más competitivos de su grupo y resistió durante gran parte del partido gracias a su solidez defensiva y al esfuerzo colectivo.

Tras el gol colombiano, los africanos adelantaron sus líneas y buscaron el empate mediante centros y remates de media distancia. Sin embargo, el equipo sudamericano controló el trámite y sostuvo la ventaja hasta el final.

En los minutos finales apareció también Luis Díaz, quien llegó a convertir en dos oportunidades. No obstante, el VAR volvió a intervenir y anuló ambos festejos por fuera de juego.

Con este resultado, Colombia alcanzó la clasificación a los dieciseisavos de final y quedó en la primera posición del Grupo K, aunque todavía deberá defender ese lugar en la última fecha cuando enfrente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que también llega clasificada tras golear a Uzbekistán.