Con ayuda del PRO y la UCR, el oficialismo logró frenar la sesión para interpelar a Adorni en Diputados

La sesión especial convocada este martes en la Cámara de Diputados para avanzar con una posible interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fracasó por falta de quórum luego de que el oficialismo lograra evitar que se alcanzaran los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.

Entre los bloques que no bajaron al recinto estuvieron los diputados alineados con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de otros legisladores del PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y otros espacios aliados del Gobierno nacional.

La sesión había sido impulsada por distintos sectores de la oposición en medio de la polémica generada por las denuncias e investigaciones vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete. Sin embargo, al momento del cierre de la convocatoria sólo se registraron 117 diputados presentes, doce menos de los requeridos para iniciar el tratamiento.

Según trascendió, en las horas previas el oficialismo alcanzó un acuerdo con bloques aliados para que los proyectos relacionados con Adorni comiencen a debatirse la próxima semana en la comisión de Asuntos Constitucionales. De esa manera, La Libertad Avanza logró evitar una discusión inmediata en el recinto y ganar tiempo mientras el tema continúa bajo análisis parlamentario.

Desde la oposición cuestionaron con dureza la ausencia de los bloques que no dieron quórum. Entre ellos, el diputado radical disidente Pablo Juliano apuntó contra quienes decidieron no participar de la sesión y sostuvo que se estaba protegiendo políticamente al funcionario nacional.

También hubo críticas hacia los legisladores santafesinos vinculados a Pullaro. Distintos referentes opositores señalaron que la ausencia de ese sector resultó clave para que no se alcanzara el número necesario para habilitar el debate.

Por su parte, el oficialismo defendió la decisión de llevar la discusión al ámbito de las comisiones y argumentó que los pedidos de interpelación deben atravesar previamente ese proceso legislativo antes de llegar al recinto.

Con la sesión caída, el futuro de la iniciativa quedó ahora sujeto al tratamiento que comenzará la próxima semana en Diputados, mientras Adorni continúa en el centro de la controversia política generada por las denuncias sobre su patrimonio.