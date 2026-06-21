Alemania lo dio vuelta sobre la hora y se clasificó a los 16avos de final

Alemania derrotó este sábado 2 a 1 a Costa de Marfil en Toronto y se convirtió en uno de los clasificados a los 16avos de final del Mundial. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann logró revertir el resultado en los minutos finales gracias a una destacada actuación de Deniz Undav, autor de los dos goles germanos.

Los europeos fueron superiores durante gran parte del encuentro y dominaron la posesión del balón, aunque les costó generar situaciones claras de peligro. En cambio, Costa de Marfil golpeó en su primera llegada profunda.

La jugada nació en una gran acción individual de Yan Diomandé, quien desbordó por la banda y envió un centro que, tras un rebote, encontró a Frank Kessié para marcar el 1 a 0.

Alemania mantuvo el control territorial durante buena parte del partido, pero recién encontró soluciones ofensivas con el ingreso de Deniz Undav, que cambió el desarrollo del encuentro.

El delantero del Stuttgart conectó un centro poco antes de una pausa de hidratación y estableció el empate cuando el conjunto alemán atravesaba uno de sus momentos de menor peso ofensivo.

En los minutos finales, el partido se volvió de ida y vuelta. Costa de Marfil dispuso de oportunidades para quedarse con la victoria mediante contragolpes, pero no logró concretarlas.

Cuando parecía que el empate era definitivo, apareció nuevamente Undav. A los 94 minutos recibió una gran asistencia de Félix Nmecha y definió para sellar el 2 a 1 que le dio el triunfo y la clasificación a Alemania.

Con este resultado, los germanos ya aseguraron su lugar en los 16avos de final y llegarán a la última fecha con la posibilidad de quedarse con el primer puesto del Grupo E. Su próximo rival será Ecuador.