Ecuador empató con Curazao y quedó obligado a ganarle a Alemania

Ecuador empató este sábado 0 a 0 frente a Curazao por la segunda fecha del Grupo E y quedó en una situación comprometida de cara a la clasificación a los 16avos de final del Mundial.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, generó numerosas oportunidades para convertir, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Eloy Room y con su propia falta de eficacia en los metros finales. Con este resultado, la Tri quedó prácticamente obligada a derrotar a Alemania en la última fecha para avanzar de ronda.

Durante los 90 minutos, Ecuador dominó el trámite y contó con varias situaciones claras para abrir el marcador. Uno de los principales protagonistas fue Enner Valencia, que dispuso de varias chances de gol pero no logró concretarlas.

La gran figura del partido fue el arquero curazoleño Eloy Room, quien realizó 15 atajadas y sostuvo el empate ante el constante asedio ecuatoriano.

Pese al dominio de Ecuador, Curazao también tuvo oportunidades para quedarse con la victoria en el segundo tiempo. En esas acciones apareció el arquero Hernán Galíndez, que respondió con solvencia para mantener el arco en cero.

El empate tuvo un sabor especial para el seleccionado caribeño, que celebró el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

Con este resultado, ambos equipos llegan con posibilidades de clasificación a la última jornada, aunque con la necesidad de sumar de a tres. Curazao enfrentará a Costa de Marfil, mientras que Ecuador tendrá una exigente prueba ante Alemania, que ya aseguró el primer puesto del grupo.