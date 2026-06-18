Nuevas autoridades para un Socialismo “unido, protagonista y solidario con quienes peor la pasan con Milei”

El Partido Socialista (PS) de Santa Fe consagró a Joaquín Blanco y a Varinia Drisun por un nuevo período como secretario general y secretaria general adjunta de la Junta Ejecutiva Provincial, respectivamente. La renovación de autoridades tuvo lugar en el marco de un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe con la participación de intendentes, legisladores provinciales y demás autoridades locales.



Blanco se mostró “muy orgulloso” por la responsabilidad de asumir nuevamente la conducción partidaria a nivel provincial. “Creemos en la política que sirve, que sirve como servicio público, la de Miguel Lifschitz y Hermes Binner”, destacó y resaltó “el protagonismo del Socialismo dentro del Frente Unidos. No solo estamos discutiendo cómo mejorar la vida de los santafesinos –dijo-, sino cómo llevamos adelante un gobierno atento y solidario con aquellos que peor la están pasando con las políticas de Javier Milei”. En ese sentido, advirtió que “cada vez hay más santafesinos que no pueden llegar a fin de mes, que tienen problemas de empleo, o que tienen que cerrar su comercio o fábrica”.

“El Socialismo tiene 130 años de historia en la Argentina y una presencia muy fuerte en Santa Fe con intendentes, presidentes comunales y concejales, pero fundamentalmente, con militantes en todos y cada uno de los departamentos de la provincia. Queremos llevar a cada rincón una propuesta de esperanza y de cambio porque creemos que una provincia más igualitaria es necesaria y posible”, afirmó el diputado provincial.

Clara García, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, coincidió en señalar que “el Socialismo es protagonista de la política de la provincia de Santa Fe y de la política nacional” y puso de relieve que, “en un momento donde uno solo ve crispación y falta de un proyecto común y consensuado de futuro, mostramos unidad en una lista que consensua la territorialidad y la diversidad de sus representantes. Así es como vamos a reivindicar el rol transformador de la política”.

Por su parte, Drisun manifestó: “Renovamos nuestro compromiso para seguir aportando a esta organización política, que ya tiene 130 años de vida, con el gran desafío de hacerla crecer en todo el territorio provincial y de que cada vez más jóvenes se entusiasmen con la posibilidad de transformar Santa Fe, que es una provincia decidida a pelear por su futuro”.

El exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti auguró el inicio de “una nueva etapa con los valores de siempre porque mientras existan injusticias y no haya respuestas para los derechos más básicos de la gente, la voz del socialismo va a hacerse sentir para luchar por ellos y que se logren como hicimos en nuestras gestiones y seguimos haciendo hoy. Siempre buscando el diálogo y el encuentro entre los santafesinos y los argentinos”.

A su turno, el senador por el Departamento La Capital, Paco Garibaldi, consideró que “la realidad de Santa Fe requiere que haya instituciones y partidos políticos fuertes, con los pies en la tierra para conocer la realidad y con una mirada grande y amplia para tener nuevas propuestas y no repetir lo que ya se ha hecho. En ese sentido, el Socialismo tiene un rol muy importante en la Legislatura y en todas las localidades que gobierna”.

El diputado provincial Mariano Cuvertino destacó “la conformación de una lista de unidad para la renovación de autoridades, con muchos jóvenes y mucha representación territorial, que es lo que hoy define al Socialismo en la provincia de Santa Fe. Hacia adelante, seguiremos caminando para fortalecer Unidos como una herramienta para seguir transformando nuestra provincia”.

Estuvieron presentes, la presidenta del Partido a nivel nacional, Mónica Fein; el Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; los intendentes, Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Pablo Pinotti (Sunchales), Carlos Pighin (Alvear) y Exequiel Ruani (San José de la Esquina); los legisladores provinciales Lionella Cattalini, Leonardo Calaianov, Gisel Mahmud, María del Rosario Mancini, Fabián Cejas y Sergio Rojas; el concejal de Rosario, Federico Lifschitz; y demás autoridades locales y provinciales.

