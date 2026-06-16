Noruega arrancó con todo: venció 4 a 1 a Irak con dos goles de Haaland

Noruega debutó en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 4 a 1 frente a Irak en el Gillette Stadium de Boston, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo I.

La gran figura de la jornada fue Erling Haaland, quien tuvo un estreno soñado en una Copa del Mundo al convertir dos goles y liderar el triunfo del conjunto europeo, que dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Desde el inicio, Noruega mostró superioridad y logró imponer condiciones frente a un rival que intentó sostener el equilibrio durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo ante la eficacia ofensiva de los europeos.

Además de los dos tantos de Haaland, el triunfo noruego se completó con goles de Leo Ostigard y un tanto en contra de Aymen Hussein, que terminó ampliando la diferencia en favor del conjunto escandinavo.

El propio Hussein había marcado previamente el descuento transitorio para Irak, que llegó a ilusionarse con volver a ponerse en partido, aunque finalmente no logró sostener la reacción.

Haaland fue protagonista incluso antes del comienzo del encuentro, cuando se mostró cercano a los niños durante la previa del partido. Sin embargo, una vez que comenzó a rodar la pelota, dejó de lado la simpatía para transformarse en el goleador que acostumbra mostrar en los principales escenarios del fútbol mundial.

Con este resultado, Noruega comienza liderando el Grupo I y llegará con confianza a la segunda fecha, donde tendrá un compromiso de máxima exigencia frente a Senegal, en un duelo que podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación.

Por su parte, Irak intentará recuperarse cuando enfrente a Francia, otro de los candidatos de la zona, en busca de mantenerse con posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.